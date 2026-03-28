“Un verdadero líder empresarial antioqueño”: los mensajes a Jorge Mario Velásquez tras poner fin a 42 años en Grupo Argos

La salida de Jorge Mario Velásquez de la presidencia de Grupo Argos este 31 de marzo marca el fin de uno de los capítulos más importantes de la historia empresarial antioqueña reciente.
Al revisar los mensajes de despedida de sus pares, presidentes de filiales y líderes gremiales, hay un consenso claro sobre las facultades que definieron su gestión: una visión de largo plazo capaz de sortear turbulencias globales, una coherencia entre la ética y los negocios, y una sensibilidad humana que priorizó el desarrollo del talento y la educación.
Para quienes le dedican mensajes tras el fin de su ciclo en Grupo Argos, Velásquez no solo fue el arquitecto de la internacionalización y simplificación del grupo, sino un líder institucional que entendió el ejercicio del mando como una vocación de servicio y construcción de tejido social. Estos fueron las palabras que le enviaron, a través de EL COLOMBIANO:
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