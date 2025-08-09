Polémica en el Dane: exdirector y actual directora cruzan acusaciones por manejo de cifras

En entrevista con La FM y la alianza informativa Tribuna RCN, el exdirector del Dane y precandidato presidencial Juan Daniel Oviedo lanzó un dardo directo al corazón estadístico del país: la independencia y credibilidad de la entidad. Oviedo recordó que, al inicio del mandato de Gustavo Petro, el presidente lo mencionó como el único funcionario del gobierno Duque que podría continuar en el cargo. Sin embargo, rechazó cualquier acercamiento al Ejecutivo al notar que no tendría línea directa con el mandatario y que su trabajo técnico estaría mediado por figuras políticas como Daniel Rojas. “Si voy a tener mandadero, yo mejor no”, soltó con ironía.

El punto más sensible: credibilidad y cambios de última hora

Oviedo insistió en que el Dane debe ser percibido como independiente, sin importar el color político del gobierno de turno. Según él, la ausencia de organismos que contrasten públicamente las cifras oficiales abre la puerta a la desconfianza ciudadana. El exdirector fue más allá al criticar que el dato de pobreza 2023 fuera modificado días antes del discurso presidencial del 20 de julio, sin una explicación técnica sólida.

Juan Daniel Oviedo.

“Yo asumí muchos errores como director del Dane. Pero no fueron capaces de decir de frente que se habían equivocado”, afirmó. En tono mordaz, agregó que el país necesita “explicaciones, no poesía”, al referirse al lenguaje con el que el gobierno defendió el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2026. Siga leyendo: El Presupuesto General del 2026 no es viable atado a una reforma tributaria

La respuesta de Piedad Urdinola: técnica y con dardo incluido

La directora del Dane, Piedad Urdinola, no dejó pasar las críticas. Su primera reacción fue breve, irónica y directa: “Siempre es que el ladrón juzga por su condición. Besitos estadísticamente significativos”. Luego, en un mensaje institucional, reafirmó el compromiso técnico de la entidad. “Desde el Dane trabajamos con un principio inquebrantable: asegurar la calidad, transparencia y disponibilidad de las estadísticas oficiales desde la independencia técnica para la toma de decisiones. Cada dato es una realidad que responsablemente reflejamos de manera concreta”.

Piedad Urdinola, directora del Dane.

En una comunicación adicional, la entidad respondió a un ciudadano que cuestionó la manipulación de datos. “El compromiso del Dane es producir información confiable para el país. Si usted o alguien tiene pruebas de un manejo inadecuado o de manipulación de datos, lo invitamos a denunciar a las autoridades competentes y también en los canales internos de denuncia que tiene la entidad”. Lea aquí: “La tasa de desempleo en Medellín fue de 13,7% en 2019 y este año pasó al 7,8%”: directora del Dane

Un debate que va más allá de lo personal

El cruce de declaraciones entre Oviedo y Urdinola deja en evidencia la tensión entre política y estadística, un terreno que, según los expertos, debe mantenerse aislado de presiones partidistas para garantizar la confianza pública.