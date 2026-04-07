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Con estos números a un colombiano se le hizo el “milagro” y se ganó el MiLoto

El premio mayor de este juego de azar cayó por octava vez en el año y es la cuarta vez en la historia que su ganador es de esta importante ciudad. Aquí los detalles.

  • El ganador se llevó un premio de 650 millones de pesos. Foto: Colprensa
    El ganador se llevó un premio de 650 millones de pesos. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El último sorteo del MiLoto transformó la vida de un colombiano quien logró acertar la combinación ganadora para llevarse un gran acumulado de 650 millones de pesos.

En esta ocasión el afortunado reside en la ciudad de Cartagena, quien se convierte en el octavo ganador del premio mayor en lo que va del año. También es la cuarta ocasión en la historia del juego que el acumulado cae en la Heroica.

Lea también: Cayó el MiLoto en Jardín, Antioquia, y un campesino se ganó una millonada con estos números

Los números de la suerte que permitieron este “milagro” en la Semana de Pascua fueron el 10, 15, 16, 27 y 29. El tiquete fue adquirido bajo la modalidad automática, lo que significa que el sistema seleccionó las cifras al azar, en un punto de venta físico del aliado SuperGiros en la capital del Bolívar.

El sorteo del lunes, 6 de abril, no solo benefició al nuevo millonario, sino que dejó un total de 17.147 ganadores en otras categorías, repartiendo una bolsa global de premios de aproximadamente 767 millones de pesos.

Según reportó Baloto, empresa que administra este juego, aparte de quien obtuvo los cinco aciertos necesarios para el premio mayor, hubo 55 ganadores con cuatro aciertos, quienes recibieron 388.750 pesos cada uno.

1.752 personas obtuvieron tres aciertos, consiguiendo un premio de 19.800 pesos y 15.339 jugadores que acertaron dos números recuperaron el valor de su apuesta que es 4.000 pesos.

Para hacer efectivo el cobro del premio mayor, el afortunado ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente. Para reclamar los premios, es indispensable presentar el tiquete original en perfecto estado y el documento de identidad para iniciar el proceso de verificación y posterior transferencia del dinero.

Tras la caída del acumulado mayor, MiLoto reinicia su pozo de premios con una cifra base de 120 millones de pesos para el próximo sorteo, programado para este martes 7 de abril.

Siga leyendo: Así cae el Baloto en Colombia: cada mes y medio hay un ganador

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