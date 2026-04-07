Con estos números a un colombiano se le hizo el “milagro” y se ganó el MiLoto

El último sorteo del MiLoto transformó la vida de un colombiano quien logró acertar la combinación ganadora para llevarse un gran acumulado de 650 millones de pesos.

En esta ocasión el afortunado reside en la ciudad de Cartagena, quien se convierte en el octavo ganador del premio mayor en lo que va del año. También es la cuarta ocasión en la historia del juego que el acumulado cae en la Heroica.

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Los números de la suerte que permitieron este “milagro” en la Semana de Pascua fueron el 10, 15, 16, 27 y 29. El tiquete fue adquirido bajo la modalidad automática, lo que significa que el sistema seleccionó las cifras al azar, en un punto de venta físico del aliado SuperGiros en la capital del Bolívar.