Julián Domínguez se despedirá en el Congreso de Confecámaras: “Me voy satisfecho y entrego excedentes por $1.279 millones”

Julián Domínguez cumple 15 años al frente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras). Esta semana en el Congreso de Confecámaras brindará un discurso de despedida y entregará las riendas del gremio para que Nicolás Botero asuma el próximo lunes como nuevo presidente.
El líder gremial recibirá varias condecoraciones por su trabajo al frente del gremio. En medio de ese contexto, accedió a conversar con EL COLOMBIANO y, si bien, trató de no referirse a la polémica sobre una supuesta campaña de desprestigio en su contra, dejó en claro que se va “plenamente satisfecho”.