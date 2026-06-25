Kylie Jenner y Meta lanzan nuevas gafas inteligentes, ¿cuánto valen?

La empresaria e influencer Kylie Jenner presentó en Nueva York una nueva línea de gafas inteligentes desarrollada en alianza con Meta y EssilorLuxottica, una apuesta con la que las compañías buscan acercar la inteligencia artificial al mundo de la moda y el estilo personal. El lanzamiento se realizó el 23 de junio de 2026 durante un evento en la ciudad estadounidense, donde Jenner apareció luciendo un vestido vintage de Gucci. Allí reveló las nuevas Meta Glasses by Kylie, una colección integrada por 26 estilos que combina diseño, tecnología y funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial. Puede leer: Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirman su romance en el Gran Premio de Mónaco La propuesta busca diferenciarse de otros dispositivos wearables mediante una estética inspirada en la moda de los años noventa. En particular, las Meta Starfire Kylie Edition destacan por incorporar una montura ovalada, delgada y elegante, alejándose de la apariencia más rígida y tecnológica que suele caracterizar a este tipo de productos.

¿Qué funciones de inteligencia artificial incorporan las Meta Glasses?

Más allá del diseño, las nuevas gafas integran diversas herramientas tecnológicas que permiten al usuario interactuar con su entorno sin necesidad de utilizar el teléfono móvil. Le puede gustar: Samsung Unpacked 2024: Lanzamiento del ‘anillo inteligente’ Galaxy Ring y más novedades tecnológicas Entre sus principales características se encuentran una cámara de 12 megapíxeles para capturar fotografías y videos, capacidad de grabación en resolución 3K a 30 cuadros por segundo, sistema de audio espacial open-ear y micrófonos incorporados para realizar llamadas. Además, las gafas permiten escuchar música, responder llamadas telefónicas, tomar fotografías y grabar videos mediante comandos de voz, facilitando una experiencia completamente manos libres. Uno de los aspectos más llamativos del dispositivo es la integración de Meta AI. Los usuarios pueden solicitar información, hacer consultas o recibir asistencia directamente desde las gafas. Como elemento diferenciador, las respuestas pueden reproducirse utilizando una experiencia de voz personalizada basada en la propia Kylie Jenner, convirtiéndose en las primeras gafas inteligentes que incorporan esta característica.

¿Cuánto cuestan las nuevas gafas inteligentes de Meta y Kylie Jenner?

La nueva estrategia comercial de Meta también apunta a ampliar el acceso a esta categoría de dispositivos. Las Meta Starfire Kylie Edition tendrán un precio inicial de US$399, mientras que la nueva línea Meta Glasses comenzará desde US$299. Los compradores podrán añadir lentes formulados o de transición según sus necesidades visuales.

Con esta política de precios, Meta busca ofrecer una alternativa más asequible frente a generaciones anteriores de gafas inteligentes y frente a otros dispositivos similares disponibles actualmente en el mercado. El lanzamiento refleja una tendencia cada vez más visible en la industria tecnológica y de la moda: la convergencia entre inteligencia artificial, identidad personal y diseño. Entérese: Oura prepara salida a bolsa tras vender 5,5 millones de anillos inteligentes, ¿cuánto valen en Colombia? La colaboración entre Meta, Kylie Jenner y EssilorLuxottica muestra cómo la moda digital está dejando de limitarse a aplicaciones, filtros o experiencias en pantalla para integrarse en objetos físicos de uso cotidiano. La combinación de estética, conectividad e inteligencia artificial busca convertir a estos dispositivos en accesorios deseables, capaces de fusionar funcionalidad tecnológica con expresión personal. La iniciativa también evidencia el interés de las grandes empresas tecnológicas por desarrollar productos que no solo ofrezcan capacidades avanzadas, sino que además se integren de manera natural en la vida diaria de los consumidores. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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