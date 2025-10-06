Nueva ley en Colombia fija la reconexión de internet en solo $1.000, ¿se acabarán cobros excesivos de los operadores?

Desde ahora, los colombianos que se retrasen en el pago de su factura de internet ya no tendrán que pagar entre $30.000 y $40.000 por volver a conectarse.
La Ley 2485 de 2025, recién sancionada por el Gobierno, fija que la reconexión del servicio no podrá superar los $1.000, salvo en casos excepcionales que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) determine.
El espíritu de la norma es garantizar un acceso equitativo y justo a los servicios digitales, especialmente para los hogares de menores ingresos, donde los cobros por reconexión terminaban siendo una carga desproporcionada frente al valor del plan mensual.