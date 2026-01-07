Juan Covelli, el artista colombiano que llevó el río Atrato a uno de los museos más importantes del mundo

Una obra dedicada a explorar las problemáticas actuales del río Atrato protagoniza la instalación Atrato, parte de la programación del Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres, uno de los museos de arte y diseño más importantes del mundo, fundado en el siglo XIX y que cuenta con un único espacio dedicado a intervenciones de artistas contemporáneos, principalmente en torno al arte digital.
La instalación es del colombiano Juan Covelli, cuarto artista invitado a ocupar este espacio y el primero de Colombia en presentar allí una exposición individual. Covelli es reconocido por obras que abordan la relación entre tecnología, patrimonio, arqueología y prácticas decoloniales, y ha expuesto en instituciones como el KW Institute for Contemporary Art de Berlín, el Museo de América de Madrid y el Museo de Arte Moderno de Medellín.
También cuenta con reconocimientos como una reciente mención de honor en la categoría New Animation Art de Prix Ars Electronica 2025, en Austria, el festival de artes electrónicas más importante del mundo; el Lumen Prize (2021), uno de los galardones globales de arte digital más reconocidos; una nominación al Premio Luis Caballero en Colombia; y su participación en diversas residencias artísticas internacionales, entre ellas el programa PATH-AI de Somerset House Studios en el Reino Unido (2022), The Collective Subject of History, desarrollada por Elvira Dyangani Ose en colaboración con el archivo de Guttormsgaard en Noruega (2018), y la Mazra’ah Media Arts Residency, Diriyah Art Futures, en Arabia Saudita.
Atrato es una obra comisionada por el V&A a Covelli, en el marco de un proyecto de investigación más amplio del artista sobre cuerpos de agua en Colombia, específicamente ríos. Su primera aproximación fue un trabajo sobre el Salto del Tequendama, una reflexión sobre cómo este río pasó de ser mito fundacional de Bogotá a convertirse en cloaca. Esta segunda incursión se centra en el río Atrato, principal afluente del Chocó y el primero en Colombia declarado sujeto de derechos, una figura jurídica que contrasta con la realidad actual del río, hoy gravemente afectado por la minería ilegal y sus consecuencias sociales y ambientales.