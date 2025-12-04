Producción de café se desploma en 28% para noviembre, pero exportaciones sostienen el buen momento cafetero en Colombia

La fotografía cafetera de noviembre terminó de armar el rompecabezas que el sector venía viendo desde octubre: la cosecha se está ajustando, y la caída es evidente.

La producción nacional de café alcanzó 1,26 millones de sacos de 60 kilos, un desplome del 28% frente a noviembre de 2024. Así lo reveló Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.

La cifra no toma por sorpresa al sector, ya que refleja el impacto de un semestre golpeado por lluvias, baja floración y menor llenado en campo.

Con este resultado, la producción acumulada entre julio y diciembre se proyecta en 7,1 millones de sacos, una disminución cercana al 12% frente al mismo periodo del año pasado.

La proyección técnica inicial, según la Federación de Cafeteros, basada en mediciones en más de 2.000 fincas, ya anticipaba una caída de un millón de sacos. Noviembre sencillamente terminó de confirmar ese escenario.

Puede leer más: “Era una bomba de tiempo”: Federación de Cafeteros revela cómo evitó la peor crisis del sector en un siglo

Cabe recordar que octubre fue el punto de quiebre. Tal como se había advertido, la producción inició su declive, cayó 10% frente a octubre de 2024.