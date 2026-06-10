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La era “Zero”: el negocio de US$72.000 millones que está cambiando la guerra de las gaseosas

Mientras las ventas de bebidas azucaradas pierden fuerza y los consumidores buscan opciones asociadas con bienestar y salud, las versiones sin azúcar se convierten en el nuevo motor de crecimiento de la industria. Solo en 2025 el mercado global de bebidas Zero alcanzó los US$71.940 millones y podría llegar a casi US$200.000 millones en 2034.

  • Coca-Cola reportó que su línea Zero creció cerca de 14% en 2025, muy por encima de la versión tradicional. FOTO: CORTESÍA E IA
    Coca-Cola reportó que su línea Zero creció cerca de 14% en 2025, muy por encima de la versión tradicional. FOTO: CORTESÍA E IA
  • La era “Zero”: el negocio de US$72.000 millones que está cambiando la guerra de las gaseosas
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
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Durante décadas, las bebidas “Light” o “Diet” fueron la apuesta de la industria para conquistar a los consumidores preocupados por su salud. Sin embargo, nunca logró convertirse en un fenómeno de masas. Pero las bebidas Zero como Coca-Cola Zero sí. En 2025, la versión sin azúcar de la multinacional creció cerca de 14%, mientras la tradicional prácticamente se estancó.

Detrás de ese cambio hay una transformación mucho más grande que una nueva receta o una campaña publicitaria: el auge de un mercado global de bebidas sin azúcar que ya mueve cerca de US$72.000 millones al año y que podría alcanzar los US$199.680 millones en 2034, según Fortune Business Insights.

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De las bebidas dietéticas a la era Zero

La era “Zero”: el negocio de US$72.000 millones que está cambiando la guerra de las gaseosas

Las grandes compañías apostaron por las versiones “diet” para atraer consumidores interesados en reducir calorías. Sin embargo, las nuevas generaciones parecen haber cambiado las reglas del juego.

Según un análisis publicado por Bloomberg, las bebidas Zero Sugar han logrado conectar con consumidores jóvenes que buscan bienestar, pero que no se identifican con conceptos asociados a restricciones alimenticias o dietas. Kevin Ryan, director ejecutivo de Malachite Strategy and Research, explicó al medio que la palabra “diet” pertenece a otra época y que para muchos consumidores jóvenes se ha vuelto poco atractiva.

Los números muestran ese cambio. Datos de Circana citados por Bloomberg indican que las bebidas sin azúcar representaron el 52% del crecimiento total de las ventas de refrescos en Estados Unidos durante el último año. Mientras tanto, las ventas de bebidas tradicionales con azúcar continúan perdiendo terreno.

La tendencia coincide con una transformación más amplia del mercado estadounidense. Bloomberg señala que las ventas por volumen de gaseosas han caído 27% en las últimas dos décadas, en parte porque los consumidores están migrando hacia agua, bebidas energéticas y productos percibidos como más saludables.

Coca-Cola, Pepsi y Dr Pepper cambian sus estrategias

Las principales compañías del sector ya están reorganizando sus portafolios alrededor de las bebidas sin azúcar.

Bloomberg reportó que PepsiCo destinó la mayor parte de su presupuesto de mercadeo de Pepsi a Pepsi Zero Sugar durante los últimos años. La apuesta llegó incluso al Super Bowl de 2026, donde la compañía reservó un comercial de 30 segundos valorado en más de US$8 millones para promocionar esta línea, dejando en segundo plano la fórmula tradicional.

La transformación también se refleja en las adquisiciones. PepsiCo compró en 2025 la marca de sodas prebióticas Poppy por US$1.950 millones, buscando fortalecer su presencia en categorías asociadas con bienestar y salud digestiva.

Por su parte, Keurig Dr Pepper pasó de no tener ninguna bebida Zero Sugar en 2020 a contar con más de 40 referencias en la actualidad. Según Bloomberg, esta estrategia ayudó a impulsar un crecimiento de 14,4% en las ventas de bebidas de la compañía en Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2025, hasta alcanzar US$2.700 millones.

La empresa también encontró un aliado en la Generación Z. Sus investigaciones muestran que el 72% de estos consumidores prueba una nueva bebida cada mes, frente a apenas el 16% de los Baby Boomers, una diferencia que explica la acelerada innovación en sabores y presentaciones.

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Coca-Cola confirma el cambio en los hábitos de consumo

Los resultados más recientes de Coca-Cola muestran que la tendencia va más allá de una moda pasajera.

De acuerdo con Reuters, la multinacional superó las expectativas del mercado gracias al crecimiento de sus bebidas sin azúcar y de marcas como Fairlife en Estados Unidos. La compañía mantuvo además sus previsiones anuales de ingresos y beneficios, a pesar de un entorno de consumo más desafiante.

Durante la presentación de resultados, el director financiero de la compañía, John Murphy, señaló que la creciente demanda de productos bajos en calorías ha sido uno de los factores que está impulsando el desempeño de la marca Coca-Cola.

Reuters también destaca que el interés por opciones con menos azúcar está siendo impulsado por consumidores cada vez más conscientes de su salud, una tendencia reforzada por el aumento en el uso de medicamentos para perder peso y por movimientos que promueven hábitos alimenticios más saludables en Estados Unidos.

Sin embargo, la empresa también enfrenta nuevos desafíos. Según Reuters, la competencia de marcas locales está aumentando en mercados clave como India y China, mientras que el volumen de ventas se mantuvo estable en Latinoamérica y Norteamérica y disminuyó alrededor de 1% en Asia-Pacífico durante el tercer trimestre.

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Un mercado que podría acercarse a los US$200.000 millones

InfogrÃ¡fico
La era “Zero”: el negocio de US$72.000 millones que está cambiando la guerra de las gaseosas

La magnitud económica del fenómeno queda reflejada en las proyecciones de Fortune Business Insights.

Según la firma, el mercado mundial de bebidas sin azúcar alcanzó un valor de US$71.940 millones en 2025. Para 2026 se estima que llegue a US$79.480 millones y que posteriormente continúe expandiéndose hasta alcanzar US$199.680 millones en 2034.

Esto implica una tasa de crecimiento anual compuesta de 12,2%, muy superior a la observada en muchas categorías tradicionales de bebidas.

El informe señala que Asia-Pacífico concentra actualmente el 38,14% del mercado global, convirtiéndose en la región más importante para esta industria. Además, identifica como principales impulsores del crecimiento la preocupación por la salud, la demanda de productos funcionales, las bebidas fortificadas y la preferencia por ingredientes naturales, orgánicos y de etiqueta limpia.

Fortune Business Insights también destaca que gigantes como The Coca-Cola Company, PepsiCo, Nestlé, Carlsberg Group y Molson Coors Beverage Company están ampliando sus portafolios de productos sin azúcar para capturar una mayor participación en este segmento.

La conclusión es clara: la histórica batalla entre Coca-Cola y Pepsi ya no gira únicamente alrededor del sabor. Ahora se disputa en un mercado impulsado por consumidores que quieren reducir el azúcar sin renunciar al placer. Y detrás de ese cambio hay una oportunidad de negocio que ya supera los US$71.000 millones y que podría acercarse a los US$200.000 millones antes de terminar la próxima década.

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