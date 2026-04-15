La historia de la startup paisa que impulsó ventas de Coca-Cola en 20% con IA y ahora compite con firmas globales

Felipe Aristizábal habla rápido, con la energía de quien lleva años resolviendo problemas en tiempo real. Es paisa, formado en la Universidad EAFIT, como administrador de negocios, y su obsesión profesional gira alrededor de una idea que en estos momentos parece obvia, pero que hace una década no lo era tanto.
Y es que hace diez años, cuando hablar de inteligencia artificial aún no era parte del día a día de las empresas, Aristizabal identificó un problema que hoy día sigue vigente: las compañías no logran adaptarse al ritmo de la tecnología.
De esa brecha nació Geekboss, una startup paisa que actualmente se redefine como una consultora de inteligencia artificial “hands-on” —es decir, que no solo diseña estrategias, sino que las ejecuta— y que ya trabaja con grandes compañías en Colombia y mercados internacionales.
“Nos dimos cuenta de que muchas empresas sabían qué tenían que hacer, pero no cómo hacerlo realidad. Ahí encontramos nuestra oportunidad”, contó Felipe Aristizábal, CEO y fundador de la firma, en diálogo con EL COLOMBIANO.
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