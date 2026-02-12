Medellín registra la mayor caída del país en intención de compra de vivienda: se desplomó 42,5 puntos en enero

Medellín fue la ciudad donde más se deterioró la disposición a comprar vivienda en enero de 2026.

Según la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo, el indicador cayó 42,5 puntos porcentuales frente a diciembre, pasando de -0,8% a -43,3%, el peor resultado entre las cinco ciudades analizadas.

La cifra marca un giro abrupto frente al cierre de 2025, cuando la capital antioqueña estaba prácticamente en terreno neutro.

Ahora, el balance no solo es el más bajo del país, sino que refleja un fuerte freno en el ánimo de los hogares para adquirir vivienda.

Le puede interesar: Antioquia fue el tercer departamento donde más viviendas se compraron: ventas crecieron 30% en 2025