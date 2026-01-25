Más de 12.000 subsidios de vivienda están en riesgo en Antioquia por alza del salario mínimo

El aumento del 23,7% del salario mínimo para este año ha caído como un balde de agua fría en las salas de ventas, en las oficinas de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Viva, y en el Instituto de Vivienda de Medellín (Isvimed). La medida, que buscaba recuperar poder adquisitivo, ha detonado una reacción en cadena inflacionaria que hoy tiene en jaque el cierre financiero de más de 12.000 soluciones de vivienda en Antioquia y ha obligado a suspender programas de subsidios en Medellín.
El problema es técnico pero de consecuencias sociales devastadoras: la Vivienda de Interés Social (VIS) en Colombia no tiene un precio fijo en pesos, sino que está indexada a salarios mínimos (135 o 150 SMMLV según la ciudad). Al dispararse el salario mínimo por decreto, el precio final de los apartamentos subió automáticamente, abriendo una grieta millonaria entre lo que las familias tenían ahorrado y lo que ahora deben pagar para recibir sus escrituras.
