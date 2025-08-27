x

Millonarios y Atlético Nacional, los equipos que más plata facturaron en el fútbol colombiano en 2024

¿Sabía que el fútbol es hoy una de las industrias más rentables del país? Supersociedades reveló que Millonarios y Nacional encabezaron ingresos en 2024 y muestran cómo los clubes manejan sus finanzas.

  • Millonarios y Atlético Nacional fueron los dos equipos del fútbol profesional que más ingresos generaron en 2024. Foto: Colprensa y Camilo Suárez
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 11 horas
La Superintendencia de Sociedades presentó el informe anual del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), con corte al 31 de diciembre de 2024. En esta edición, más que un documento, la entidad lanzó una herramienta digital que permite analizar en detalle el comportamiento financiero de los clubes, promoviendo la transparencia, el buen gobierno corporativo y la rendición de cuentas en el deporte.

Puede leer: El top de empresas en Antioquia que figuran entre las 9.000 más grandes del país

El estudio se elaboró con información reportada por 34 clubes constituidos como sociedades anónimas y con datos recolectados de la Asociación Deportivo Cali y la Asociación Deportivo Pasto.

Los resultados muestran un sector en crecimiento. Los activos totales de los equipos aumentaron 7,15%, al pasar de $847.000 millones en 2023 a $908.000 millones en 2024. El patrimonio también registró un alza de 6,27%, al pasar de $330.000 millones a $350.000 millones. Estas cifras reflejan una mayor capacidad de acumulación de recursos y una solidez financiera sostenida.

En materia de ingresos, los clubes lograron mantener su dinamismo en un entorno económico retador. Los ingresos ordinarios crecieron 2,7%, mientras que los provenientes de derechos deportivos, rendimientos financieros y otras fuentes aumentaron 11,48%, lo que evidencia una gestión más estratégica de los activos intangibles y una diversificación de recursos.

En cuanto a la relación con los hinchas, los ingresos por taquilla y abonos crecieron 17,2%, un indicador del regreso masivo de los aficionados a los estadios y del fortalecimiento del vínculo emocional y económico entre clubes y seguidores.

Los equipos de fútbol que más ingresos tuvieron en 2024

En el primer lugar del ranking aparece Millonarios, con ingresos netos por $106.470 millones, una cifra superior a los $99.607 millones registrados el año anterior.

La llegada de Radamel Falcao, goleador histórico de la Selección Colombia, impulsó significativamente las finanzas del club, pues el entusiasmo de la hinchada disparó la venta de abonos y generó un notable aumento en los ingresos.

En la segunda posición se ubica Atlético Nacional, que alcanzó $87.394 millones en ingresos netos. Aunque el club verdolaga vivió un año destacado en lo deportivo y fortaleció su plantilla con reconocidos fichajes, sus resultados financieros cayeron frente a los $94.436 millones obtenidos el año anterior.

El tercer lugar de la lista lo ocupó el Junior de Barranquilla. El conjunto ‘tiburón’, con una de las nóminas más costosas y competitivas del país, reportó ingresos por $66.233 millones en 2024, un crecimiento frente a los $49.423 millones registrados en 2023.

Justo detrás aparece el América de Cali, conocido como la ‘Pasión de un pueblo’. El club rojo, presidido por Marcela Gómez, hija del mayor accionista Tulio Gómez, alcanzó ingresos netos por $49.912 millones en 2024, cifra ligeramente inferior a los $50.024 millones de 2023.

Los últimos dos escalafones los ocupan Independiente Santa Fe con $48.201 millones y el Deportivo Independiente Medellín (DIM) con $47.791 millones.

Los equipos de fútbol con menores ingresos

De acuerdo con el reporte, los clubes con menos ingresos netos en 2024 fueron los de la segunda división del FPC.

En el listado aparecen, de mayor a menor: Atlético Fútbol Club ($2.158 millones), Leones F.C. ($2.150 millones), Club Boca Juniors de Cali ($2.097 millones), Bogotá Fútbol Club ($1.920 millones) y Tigres ($1.835 millones).

El fútbol como actividad económica de relevancia en Colombia

Para la Supersociedades, estos resultados evidencian que el fútbol profesional colombiano trasciende el ámbito deportivo y se consolida como una actividad económica de gran relevancia nacional y regional.

“Su impacto se refleja en el fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y el impulso a sectores complementarios como el turismo, el comercio y los servicios”, indicó la entidad.

Y agregó que “el crecimiento patrimonial y la diversificación de ingresos alcanzados por los clubes muestran un sector con proyección, capaz de atraer inversión, generar confianza entre los aficionados y posicionar la marca país en escenarios internacionales”.

Le puede interesar: Junior y Pereira tomaron ventaja en la ida de octavos de final de la Copa Betplay 2025

