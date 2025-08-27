Millonarios y Atlético Nacional, los equipos que más plata facturaron en el fútbol colombiano en 2024

La Superintendencia de Sociedades presentó el informe anual del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), con corte al 31 de diciembre de 2024. En esta edición, más que un documento, la entidad lanzó una herramienta digital que permite analizar en detalle el comportamiento financiero de los clubes, promoviendo la transparencia, el buen gobierno corporativo y la rendición de cuentas en el deporte.

Puede leer: El top de empresas en Antioquia que figuran entre las 9.000 más grandes del país

El estudio se elaboró con información reportada por 34 clubes constituidos como sociedades anónimas y con datos recolectados de la Asociación Deportivo Cali y la Asociación Deportivo Pasto.

Los resultados muestran un sector en crecimiento. Los activos totales de los equipos aumentaron 7,15%, al pasar de $847.000 millones en 2023 a $908.000 millones en 2024. El patrimonio también registró un alza de 6,27%, al pasar de $330.000 millones a $350.000 millones. Estas cifras reflejan una mayor capacidad de acumulación de recursos y una solidez financiera sostenida.

En materia de ingresos, los clubes lograron mantener su dinamismo en un entorno económico retador. Los ingresos ordinarios crecieron 2,7%, mientras que los provenientes de derechos deportivos, rendimientos financieros y otras fuentes aumentaron 11,48%, lo que evidencia una gestión más estratégica de los activos intangibles y una diversificación de recursos.

En cuanto a la relación con los hinchas, los ingresos por taquilla y abonos crecieron 17,2%, un indicador del regreso masivo de los aficionados a los estadios y del fortalecimiento del vínculo emocional y económico entre clubes y seguidores.