Estos son los 4 titanes que dejaron a Colombia en los más alto del Campeonato de Paranatación en Singapur

Dicen que del amor al odio solo hay un paso... y del miedo al éxito también. Solo hace falta una mente poderosa, un talento inhumano y una resiliencia de campeón, como la de Nelson Crispín, que pasó de tenerle miedo al agua a convertirla en su mayor aliada y romper récords que ni él imaginaba que llegaría a batir.
Finalizado El Campeonato Mundial de Para Natación en Singapur, Nelson Crispín, Carlos Daniel Serrano, Sara Vargas y Moisés Fuentes dejaron en alto no solo el nombre de Colombia, sino principalmente el propio, su historia y el más grande ejemplo de que el único límite es el cielo, cuando amas lo que haces.