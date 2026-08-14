Hay 11.000 casas destruidas y 44.900 afectadas por el terremoto, confirma MinVivienda

El terremoto que sacudió varias regiones del país dejó un saldo de más de 11.000 viviendas destruidas, 162 edificios colapsados y más de 44.900 casas con daños, según el más reciente balance del Ministerio de Vivienda.
Por ende, la magnitud de los daños puso en marcha un plan para atender a las familias y avanzar en la reconstrucción.
En entrevista con La FM de RCN Radio, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó las medidas que se implementarán para atender a los damnificados y recuperar las zonas afectadas por la emergencia; por esta razón, señaló que el gobierno estructuró un plan de reconstrucción de tres etapas.
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