Minutas del Banco de la República revelan división interna por las tasas: así está el pulso dentro de la Junta

La subida de la tasa de interés del Banco de la República a 12,25% en octubre dejó en evidencia una división dentro de su junta directiva. Sus miembros tienen marcadas diferencias sobre hasta dónde ‘apretar las tuercas’ para frenar la inflación y qué tan asfixiante puede resultar para la economía mantener una política monetaria cada vez más restrictiva.
Aunque la decisión final se tomó por mayoría, las minutas de la reunión muestran una junta que no logró llegar a un consenso: cuatro directores votaron a favor del aumento de 25 puntos básicos, dos pidieron mantener la tasa sin cambios y uno propuso un incremento de 50 puntos básicos.
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El debate central estuvo entre quienes consideran que la inflación sigue siendo suficientemente alta para justificar un mayor endurecimiento de la política monetaria y quienes advierten que la tasa ya es altamente contractiva. Estos últimos cuestionaron cuál sería el beneficio marginal de nuevas alzas frente a sus posibles costos sobre la actividad económica, la inversión, el crédito y la tasa de cambio.