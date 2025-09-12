La marca paisa Monastery crece 127% en Colombia y cerrará el 2025 con 28 tiendas

Monastery, la firma paisa pionera en llevar el lujo local a Europa y Estados Unidos, anunció que cerrará 2025 con 28 tiendas físicas en Colombia y EE.UU., reflejando el dinamismo de un sector que, según Bain & Company, superará los US$1.250 millones en el país este año.
En apenas un año, la compañía pasó de 11 a 25 tiendas en Colombia, un salto del 127%, y se consolida como un motor de empleo y desarrollo económico.
Actualmente, genera más de 400 puestos de trabajo, y con las nuevas aperturas previstas, seguirá aumentando de forma significativa su planta laboral.