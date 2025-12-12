“Hay que volver a construir confianza”: Natalia Gutiérrez, primera mujer paisa en presidir el Consejo Gremial

El Consejo Gremial, conformado por 33 de los principales gremios del país, eligió a Natalia Gutiérrez, actual presidenta de la Asociación Colombiana de Energía Eléctrica (Acolgen) como su nueva presidenta para el próximo año. Gutiérrez obtuvo 20 votos, entre ellos los de gremios como Fenalco (comerciantes), Colfecar (transporte), Confecámaras (cámaras de comercio), Asocodis (distribuidores de energía eléctrica), Asofiduciarias (fiducias) y Fasecolda (aseguradores). Puede leer: Natalia Gutiérrez presidirá el Consejo Gremial en 2026: ¿quién es y por qué su rol será clave para los empresarios? Hay que recordar que el Consejo Gremial es uno de los principales interlocutores del empresariado ante el Gobierno. Sin embargo, durante el mandato del presidente Gustavo Petro, la relación ha sido bastante tensa debido a las reformas de fondo que ha impulsado en sectores con fuerte participación privada, como salud, servicios públicos y pensiones. En entrevista con EL COLOMBIANO, Gutiérrez habló de los desafíos que asumirá en este nuevo cargo, entre ellos reconstruir la confianza, fortalecer la institucionalidad y garantizar reglas de juego claras. También se refirió a los principales retos económicos del próximo año y a cómo proyecta la relación gremial en el último año del gobierno Petro. Entérese: La historia de los nuevos “duros” que lideran los gremios más importantes de Colombia

Es la primera mujer antioqueña en llegar a dirigir el Consejo Gremial, ¿cómo toma esto?

“Me siento, primero, muy honrada, muy orgullosa y muy agradecida con todos mis colegas que han depositado una gran confianza en mí. También con Andrés Velasco como fórmula para dirigir la mesa directiva del Consejo Gremial. Ser la primera mujer antioqueña en llegar a este cargo es profundamente significativo. Es una muestra valiosa de la representación regional en las principales entidades del país. Me siento muy honrada y asumo con determinación los retos que vienen el próximo año, con la convicción de seguir abriendo más espacios para las mujeres”.

¿Cuáles son los principales retos de llegar a dirigir el Consejo Gremial?

“Lo importante es que se continúe con lo que venimos trabajando, siempre unidos, aunque existan algunas diferencias. Las prioridades para el próximo año las revisaremos en consenso, con una hoja de ruta clara. Ya hay temas definidos en los que hemos avanzado: la defensa de las empresas, la construcción de consensos, la protección de cada gremio en su sector y el desarrollo de una comunicación moderna que permita que la ciudadanía entienda quiénes somos, qué hacemos y qué defendemos, por encima de cualquier prejuicio que haya surgido contra el empresariado en los últimos años. También es importante destacar que el presidente del Consejo Gremial sigue siendo el Dr. Camilo Sánchez hasta el 31 de diciembre”.

¿Cómo cree que será el relacionamiento gremial con el último año del gobierno de Petro?

“Creo que siempre ha sido labor de los gremios, y esta no es la excepción, tratar de tender puentes y construir consensos. Eso no significa que no digamos lo que no estamos de acuerdo, pero es importante ser firmes y respetuosos. El diálogo ha sido la base del relacionamiento de los gremios con las instituciones, con el Gobierno Nacional. Así se ha hecho y creo que así se va a seguir manteniendo”.

En cuanto al sector energético, ¿cómo cerrará este año y cuáles son los principales aprendizajes?

“En el sector energético tenemos grandes retos. Como se ha visto, varios gremios han hecho un llamado no solo en materia de energía eléctrica, sino también en los sectores de gas y petróleo. En particular, en lo que me corresponde, el sector eléctrico, siempre hemos querido resaltar que contamos con un sistema eficiente, moderno y sofisticado, que le ha cumplido al país. No hemos tenido apagones en los últimos siete fenómenos de El Niño, a lo largo de 30 años, a diferencia de otros países que sí han enfrentado cortes significativos. Vea también: ¿Habrá concertación del salario mínimo para 2026? Esta es la condición básica que le pusieron los sindicatos a los empresarios El apagón de los años 90 nos dejó grandes lecciones, y gracias a ello Colombia diseñó un sistema eléctrico fuerte y bien estructurado, aunque con retos importantes. Una preocupación puntual es que el operador del mercado, XM, ha publicado los balances de energía y hoy la energía en firme presenta valores negativos. Esto significa que la demanda está creciendo mucho más rápido que la oferta. Es un déficit que no veíamos desde hace tres décadas y que podría generar dificultades en la prestación del servicio en la próxima temporada seca o ante un nuevo fenómeno de El Niño. Hemos hecho un llamado al Gobierno para trabajar conjuntamente y asegurar que la subasta de energía convocada por el Ministerio de Minas y Energía, que se realizará a comienzos del próximo año, salga adelante. Necesitamos señales regulatorias de largo plazo que permitan realizar las inversiones necesarias, estimadas entre $10 y $13 billones anuales. No requerimos recursos del Presupuesto General de la Nación; lo que necesitamos es confianza y señales claras de política pública para seguir invirtiendo en el país”.

¿Cuáles son los principales desafíos que cree que tendrá la economía de cara al 2026?

“Los retos para 2026 los revisaremos entre todos, pero seguiremos trabajando en las líneas que venía impulsando el Dr. Camilo Sánchez. Entre ellas, revisar la evolución de la economía y, en particular, del frente fiscal, donde se ha generado mucha incertidumbre. También debemos fortalecer y mantener las puertas abiertas que han construido los anteriores presidentes del Consejo Gremial con la institucionalidad. Continuaremos trabajando por la competitividad, por un crecimiento sostenible y por la adaptación del país a un entorno global que cambia constantemente. Y, sobre todo, necesitamos coordinar una agenda que nos permita reconstruir la confianza, especialmente la confianza institucional que muchos gremios requieren para seguir invirtiendo en Colombia. Más noticias: Más de 500 líderes empresariales rechazaron el llamado de Petro a desobediencia militar en Estados Unidos

¿Cree que sería posible llegar a consensos con el actual gobierno?