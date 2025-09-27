Más de 500 líderes empresariales rechazaron el llamado de Petro a desobediencia militar en Estados Unidos

Un grupo de más de 500 líderes gremiales, empresarios y representantes de organizaciones civiles colombianas emitió una carta pública en la que rechazan de manera categórica las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Nueva York.
El mandatario, durante su visita oficial a Naciones Unidas, habría instado a las fuerzas militares de Estados Unidos a desobedecer al presidente de ese país, lo que generó una fuerte reacción en el sector empresarial y civil. Mas tarde se conoció que el Gobierno de Estados Unidos decidió retirar la visa al mandatario colombiano.
En la misiva destacan nombres como los de Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros; Juan Martín Caicedo, líder de la Cámara Colombiana de Infraestructura; María Claudia Lacouture, presidenta Amcham.