Natura confirma venta de Avon en Centroamérica tras llegar a un acuerdo definitivo

Natura llegó a un acuerdo vinculante para vender la operación de Avon en países de Centroamérica mediante una transacción que involucra el pago de US$1 y un crédito de US$22 millones que Avon Guatemala mantiene con la filial mexicana de Natura.

La empresa brasileña Natura Cosméticos anunció este lunes la firma de un acuerdo con el Grupo PDC para la venta de las operaciones de Avon en Centroamérica y República Dominicana.

El traspaso, como se mencionó, se realizará por un valor simbólico de US$1, más el pago de un crédito de US$22 millones que Avon Guatemala mantiene con la filial mexicana de Natura, según un comunicado enviado al mercado.

Como parte del acuerdo, Natura continuará suministrando productos terminados a Avon Card, nombre de la empresa en Centroamérica y República Dominicana, y actuará como licenciadora de la marca en la región, lo que le permite seguir generando ingresos.