Antioquia es la segunda región con más conglomerados en Colombia: concentra el 22% de las matrices nacionales

En la última década, el panorama del poder empresarial en Colombia ha vivido una transformación acelerada. El entramado corporativo del país se ha expandido y sofisticado, con un crecimiento notable en el número de conglomerados empresariales. Estas grandes matrices —que agrupan a algunas de las compañías más influyentes del mercado— pasaron de 325 en 2014 a 1.655 en 2024, un gran salto de 409%.
Así lo reveló una nueva radiografía de la Superintendencia de Sociedades, que muestra cómo los conglomerados empresariales han multiplicado su presencia en el país. En conjunto, estos grupos, tanto los domiciliados en Colombia como los establecidos en el extranjero, movilizan más de $825 billones en activos, generan cerca de $600 billones en ingresos operacionales al año y registran utilidades que rondan los $19 billones.
Entérese: Gobierno Petro enfrenta críticas por borrador de decreto que amenaza 500.000 empleos en plena temporada navideña