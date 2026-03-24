¡Aproveche! Nequi y AWS abren 300.000 cupos gratuitos para aprender IA y computación en la nube

Nequi y Amazon Web Services anunciaron una alianza para ofrecer formación gratuita en inteligencia artificial y computación en la nube a emprendedores, independientes y pequeños empresarios en Colombia.
La iniciativa, que hace parte del programa AWS Entrena Colombia, busca capacitar a miles de personas en tecnologías clave para la transformación digital. En el caso de Nequi, la meta es habilitar hasta 300.000 cupos a través de su plataforma de aprendizaje “Escuela Nequi Negocios”.
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