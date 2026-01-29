Nubank rompe fronteras y se acerca a convertirse en banco en Estados Unidos

Nu Holdings obtuvo la aprobación preliminar para realizar algunas actividades bancarias en Estados Unidos. Este es un primer paso de la fintech latinoamericana para ingresar a la economía más grande en todo el mundo. La Oficina del Contralor de la Moneda ofreció aprobación condicional para una licencia bancaria nacional para Nubank, como se conoce a la compañía, según un comunicado emitido el jueves. La nueva entidad en EE. UU. se llamará Nubank NA. “La aprobación no es solo una extensión de nuestra operación; es una oportunidad para demostrar nuestra tesis de que un modelo digital y centrado en el cliente es el futuro de los servicios financieros a nivel mundial”, dijo el cofundador y director ejecutivo de Nubank, David Vélez. Lea también: Nu Colombia lanza tarjeta y créditos para quienes nunca han tenido; así puede acceder Nubank entrará ahora en la llamada fase de organización en Estados Unidos y debería lanzar la operación en el país dentro de 18 meses, dijo la fintech. “Esperamos ofrecer las experiencias financieras transparentes y eficientes en las que ya confían más de 127 millones de clientes en todo el mundo a nuestros futuros clientes en EE.UU.”, dijo en el comunicado la cofundadora Cristina Junqueira, quien se mudó a EE.UU. para supervisar la operación. Una vez que se otorgue una licencia completa, la fintech podrá ofrecer cuentas de depósito, tarjetas de crédito, préstamos y custodia de activos digitales en EE.UU. La expansión aprovecha una ventana de oportunidad en EE.UU., donde el entorno regulatorio se ha vuelto más favorable para las empresas bajo la administración Trump. Esto incluye la aprobación de cinco empresas de criptomonedas que obtuvieron licencias y la decisión de PayPal Holdings Ltd. de solicitar una en diciembre.

La licencia de Nubank marcará un paso importante para la firma, creada en São Paulo en 2013 por un grupo liderado por Vélez, Junqueira y Ed Wible. Será el primer país fuera de Latinoamérica donde la compañía tenga licencia para operar, ya que apuesta a que el modelo digital y de bajo costo que hasta ahora ha conquistado a 127 millones de clientes también pueda funcionar en Estados Unidos. “Si bien Brasil y México siguen siendo nuestras prioridades principales, donde se dirigen la mayor parte de nuestros recursos y esfuerzos de ejecución, también vemos una opcionalidad de transformación en Estados Unidos”, afirmó Vélez en una conferencia telefónica en noviembre. Una expansión enfrentará algunos obstáculos en EE.UU., ya que el mercado bancario allí está mucho menos concentrado que en Brasil, donde el modelo de negocio de Nu floreció inicialmente. El sistema de pagos instantáneos Pix también contribuyó a popularizar la banca digital en la mayor economía de Latinoamérica, al facilitar la transferencia de dinero a través de canales digitales.

Junqueira declaró en octubre que la unidad estadounidense se centraría primero en los expatriados latinoamericanos, pero también en el público estadounidense en general insatisfecho con sus bancos. Supervisará la operación en EE.UU. una vez establecida. Los ejecutivos de la compañía han estado diciendo que Estados Unidos es más un plan para el desarrollo futuro que un enfoque a corto plazo. En territorio estadounidense será liderada por la cofundadora de Nu, Cristina Junqueira, la cual se estableció en el país. Roberto Campos Neto, expresidente del Baco Central de Brasil será presidente del Consejo de Administración. Se dio a conocer que la entidad entró en fase de organización bancaria, la cual implica satisfacer condiciones específicas de la OCC. Por otro lado las aprobaciones pendientes son por parte de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Durante la fase de organización, la entidad financiera se centrará n la capitalización. Se expuso que este proceso tiene un plazo de 12 meses y la apertura del banco hasta 18 meses.

Operación bursátil de Nubank