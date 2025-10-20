Nu Colombia lanza tarjeta y créditos para quienes nunca han tenido; así puede acceder

En un país donde más de 30 millones de adultos aún no tienen acceso al crédito formal, Nu Colombia anunció este lunes 20 de octubre un ambicioso paquete de productos diseñados para cambiar esa realidad. La fintech, filial del gigante Nu Holdings y fundada por el paisa David Vélez, presentó una nueva tarjeta de crédito para personas sin historial financiero y dos líneas de préstamos personales, con el objetivo de ampliar la inclusión financiera en un sistema dominado por unos pocos bancos tradicionales. “El acceso a servicios financieros no debe ser un privilegio; es la palanca del crecimiento y la base de la calidad de vida”, afirmó David Vélez, CEO de Nubank, durante la presentación en Bogotá. “Nuestra misión es democratizar el crédito y la banca digital, trayendo competencia a un sistema históricamente concentrado”.

Nuevas tarjetas de crédito: acceso para quienes nunca han tenido una

El portafolio de crédito de Nu, hasta ahora centrado en una sola tarjeta sin cuota de manejo, se amplía con dos nuevos productos: Nu Control y Morada Abrecaminos, ambas enfocadas en abrir las puertas del crédito a más colombianos. Nu Control, que estuvo en fase piloto durante un año, se integra oficialmente al catálogo de la fintech. Ofrece una cuota de manejo de $12.000 y permite aprobar entre el 40% y el 60% de las solicitudes, una cifra muy superior al 15 % que lograba la tarjeta tradicional. Por su parte, Morada Abrecaminos está dirigida a quienes nunca han tenido historial crediticio. Funciona mediante un depósito de respaldo (“cajita”) en la Cuenta de Ahorros Nu, que determina el cupo disponible. “Queremos llegar a todos los rincones del país, incluso rurales”, explicó Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia. “Esta tarjeta Abrecaminos permitirá a quienes nunca han tenido acceso empezar a construir su vida financiera con responsabilidad”. Puede conocer: Solo el 36% de los colombianos accede a préstamos: Nubank pide reglas claras y crédito inclusivo

Créditos digitales sin papeleo y con desembolso inmediato

Además de las tarjetas, Nu presentó dos líneas de crédito al consumo completamente digitales: -Préstamo Ligero Nu, con montos entre $100.000 y $5 millones. -Préstamo Personal Nu, con montos de hasta $45 millones. Ambos productos se solicitan y desembolsan desde la app, sin trámites presenciales ni papeleo. El Préstamo Ligero tiene una tasa efectiva anual (E.A.) máxima de 64,35%, mientras que el Préstamo Personal opera bajo la tasa de usura vigente, de 24,36 % E.A. a octubre de 2025. Inicialmente estarán disponibles para los clientes que tengan una Cuenta de Ahorros Nu, aunque la fintech planea ampliar el acceso progresivamente. “Queremos que más colombianos sientan el respaldo de Nu para cumplir sus metas financieras”, insistió Torres. “Soñamos con un país sin barreras ni burocracias para tener el control de sus finanzas”.