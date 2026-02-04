Nu sube rendimientos de ‘Cajitas’ y CDT tras alza de la tasa de interés del Banrep: así quedaron

Nu Colombia anunció un incremento en los rendimientos de sus Cajitas de Ahorro y certificados de depósito a término (CDT), luego del reciente movimiento en la política monetaria del Banco de la República.

La medida responde a la subida de los costos del dinero definida por el banco central, que durante su primera reunión de 2026 decidió incrementar la tasa en 100 puntos básicos, llevándola de 9,25% a 10,25% para febrero.

