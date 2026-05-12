Cepeda reporta 0 pesos gastados en eventos pese a que lleva más de 100 “tarimazos” en el país

Después de varios reclamos por no haber reportado sus gastos de campaña ante el CNE, el candidato Iván Cepeda informó este martes a ese organismo electoral que su campaña ha recibido 15.000 millones de pesos y ha ejecutado gastos por más de 1.930 millones. Pero el reporte deja una pregunta difícil de ignorar: pese a que Cepeda asegura haber realizado más de 100 eventos multitudinarios durante la campaña, ante el CNE los gastos por ese concepto aparecen en cero pesos. El pasado 8 de mayo, el propio candidato publicó en su cuenta de X un balance de su actividad política en plazas públicas: “MI INTERLOCUTOR ES EL PUEBLO. Mientras candidatas y candidatos ventilan sus resentimientos y lamentos por sus maltrechas campañas en discusiones estériles e insubstanciales, nosotros hablamos con decenas de miles de personas en las plazas públicas. Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas (...)”, escribió.

Incluso agregó que sus discursos son transmitidos en directo por redes sociales y que cada evento ha servido para presentar propuestas ante miles de asistentes. Lea también: Álvaro Uribe habla de “amenazas de Iván Cepeda” en programa de Gobierno, ¿qué respondió el candidato? Sin embargo, aunque el candidato habla de 106 actos multitudinarios y más de medio millón de asistentes, en los reportes entregados al CNE no aparece un solo peso destinado a eventos públicos. Un vacío contable que ya empieza a levantar más preguntas que respuestas.

En el informe de ingresos y gatos de la campaña presidencial del candidato del Pacto, se lee que reportó que los 15 mil millones de pesos que han ingresado son producto de “créditos del sector financiero”, como lo recoge en otro documento anexado al CNE. Se trata de tres préstamos, de cinco millones de pesos cada uno, con la cooperativa Confiar, que le presta dinero a varios políticos del Pacto Histórico. Los reportes son firmados por el gerente de la campaña Antonio Javier Peñaloza y el auditor de la misma, el señor Juan Carlos Lemus, quien ha cumplido las mismas funciones con los dineros del Pacto Histórico. No se pierda: Cepeda es el único puntero que no ha reportado ingresos y gastos de campaña, ¿quiénes son los otros candidatos? Antes de Cepeda, las campañas que ya habían presentado sus gastos fueron las de Abelardo De la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras y Mauricio Lizcano. En total, según un informe de Transparencia por Colombia, los gastos totales entre campañas suman más de 21 mil millones de pesos, de los que solo De la Espriella ha reportado más de 14 mil. Paloma Valencia ha reportado cerca de 6 mil millones de pesos, Sergio Fajardo $925 millones, Claudia López $82 millones y Roy Barreras $49 millones. Mauricio Lizcano reportó ingresos por casi $469 millones, pero no ha reportado gastos. Entre los demás candidatos, De la Espriella ha reportado $32 mil millones, Valencia $15 mil millones, Fajardo $1.568 millones, López $87 millones y Barreras $100 millones.

Los principales gastos reportados

La campaña de Cepeda reportó ante el CNE gastos por $ 1.931.428.903, concentrados principalmente en tres áreas fundamentales: propaganda electoral, logística territorial y administración. La mayor parte de los recursos se destinó a fortalecer la visibilidad y difusión de la campaña, mientras que el financiamiento estuvo respaldado principalmente por créditos adquiridos con Confiar. En materia de propaganda electoral, la campaña invirtió más de $1.405 millones, equivalente a cerca del 75 % del gasto total. El principal rubro correspondió a la impresión de periódicos con Casa Editorial El Tiempo S.A., mediante tres pagos. Conozca: Las 10 veces que Iván Cepeda ha callado sobre los escándalos de corrupción del gobierno Adicionalmente, se destinaron $307.567.593 a la empresa You Ticket S.A.S. para la impresión de material publicitario y avisos. La campaña también reportó una inversión de $15 millones en la producción de su canción oficial, servicio desarrollado por David Kawooq SAS. En cuanto a la logística y el despliegue territorial, la campaña informó que ha gastado un poco más de $387 millones en transporte, mensajería y distribución de materiales. Dentro de este componente, se registraron $87.627.961 en tiquetes y transporte aéreo contratados con Agencia de Viajes y Turismo Global Blue. Asimismo, Logística y Transportes Lemus Linares SAS recibió $88.432.000 por servicios de mensajería nacional y transporte de correspondencia. Le puede interesar: Desobediencia en los partidos para las elecciones presidenciales, ¿hay doble militancia? La distribución de materiales tuvo una mayor concentración en regiones estratégicas como Valle del Cauca, donde se reportaron gastos por $35 millones; Bogotá, con $30 millones; y Antioquia, con $25 millones. También se registraron entregas en departamentos periféricos como Chocó, Amazonas, Vichada y Putumayo.

Gastos operativos reportados por Cepeda

Por otra parte, los gastos operativos y administrativos ascendieron a $75 millones y estuvieron dirigidos exclusivamente al pago de honorarios profesionales, según las actas firmadas por el gerente de la campaña Antonio Javier Peñaloza y el auditor de la misma, el señor Juan Carlos Lemus. Entre los cargos destacados aparecen la Coordinadora Territorial Nacional y el Contador Auxiliar, cada uno con pagos de $15 millones, además de la Tesorera de campaña, que recibió $10 millones. La estrategia digital también tuvo participación dentro de este rubro, con una inversión de $14 millones para cubrir honorarios relacionados con redacción de contenidos, apoyo estratégico y gestión de pauta digital mediante un Traffic Manager. La campaña reportó ingresos por $15.000 millones provenientes de tres créditos otorgados por Confiar Cooperativa Financiera. Cada uno de estos créditos fue por $5.000 millones y contó con pignoración de recursos contemplados bajo la Ley 130 de 1994, mecanismo utilizado para respaldar la financiación de campañas políticas en Colombia.

Las polémicas previas de Cepeda

Cepeda ha dicho que su campaña no ha recibido ninguna donación. Pero un artículo de Felipe López Caballero en la revista Cambio cuenta otra historia: “Las cuentas de su campaña para la consulta de la izquierda resultaron fraudulentas. De los 964 millones de pesos que reportó como gastos ante el Consejo Nacional Electoral, 609 provinieron de una empresa fantasma y 106 de un individuo que negó haber dado un solo peso. Ahí, técnicamente, se configurarían 2 delitos: falsedad documental e intento de fraude procesal, porque el propósito de esa falsedad era la plata de la reposición de los votos”. Cepeda, con el fin de desvirtuar la información, señaló que “para la consulta que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025, el monto del gasto de mi campaña reportado al Consejo Nacional Electoral fue de $964.830.000. El origen de ese gasto se compone de $609.399.000 de una cuenta por pagar a una empresa de publicidad (préstamo), y $355 millones en otros créditos”. Sin embargo, como comprobó este diario, si bien el gasto reportado por Cepeda sí aparece en el aplicativo de Cuentas Claras, no está reportado como crédito, sino como donación. Ese ítem figura en el formulario de “propaganda electoral” y está reportado a nombre de Samat Publicidad S. A. S., como un “crédito en especie suministrado de material publicitario” para la elaboración de 1.700.000 periódicos y 2.100.000 hojas volantes impresas a full color. Lea también: Paloma pone a “debatir” a Cepeda con estrategia en redes: “¿le va a seguir dando la espalda a los colombianos?” Junto a ese valor aparece otro registro como “crédito en especie” a nombre de Javier Antonio Pérez Páez por $116.151.000, correspondiente a la elaboración de 300.000 periódicos, 410.000 hojas volantes y 61 pendones de distintos tamaños. EL COLOMBIANO, a mediados de enero de este año, publicó tres notas sobre este tema. Para entonces Cepeda reportó gastos por un poco más de $964 millones. Sin embargo, la polémica se mantiene porque los reportes aparecen también en el formulario de “contribuciones o donaciones de particulares”, donde figura que el mayor aporte a la campaña fue realizado por la empresa Samat Publicidad S.A.S., con sede en Barranquilla, no como parte de un crédito sino como una donación de $609.399.000 millones. Y, según constató este diario, entorno a esa empresa existen cuestionamientos sobre lo que reporta ante la Cámara de Comercio de Barranquilla y la escala de los servicios que presta en esa ciudad, incluidos servicios de publicidad asociados a la campaña de Cepeda. Puede leer la investigación completa aquí: Fact check | Algo no cuadra en las cuentas de la campaña Cepeda

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