Cepeda reporta 0 pesos gastados en eventos pese a que lleva más de 100 “tarimazos” en el país

Después de varios reclamos por no haber reportado sus gastos de campaña ante el CNE, el candidato Iván Cepeda informó este martes a ese organismo electoral que su campaña ha recibido 15.000 millones de pesos y ha ejecutado gastos por más de 1.930 millones.
Pero el reporte deja una pregunta difícil de ignorar: pese a que Cepeda asegura haber realizado más de 100 eventos multitudinarios durante la campaña, ante el CNE los gastos por ese concepto aparecen en cero pesos.
El pasado 8 de mayo, el propio candidato publicó en su cuenta de X un balance de su actividad política en plazas públicas: “MI INTERLOCUTOR ES EL PUEBLO. Mientras candidatas y candidatos ventilan sus resentimientos y lamentos por sus maltrechas campañas en discusiones estériles e insubstanciales, nosotros hablamos con decenas de miles de personas en las plazas públicas. Hasta hoy, llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de medio millón de personas (...)”, escribió.