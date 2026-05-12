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El ITM lleva alimentos de su restaurante universitario directamente a barrios de Medellín

El Instituto Tecnológico Metropolitano se convirtió en la primera institución universitaria pública del país en llevar alimentos preparados desde su restaurante directamente a los barrios donde viven sus estudiantes. La primera parada es la comuna 2, Santa Cruz.

  • Ahora 223 estudiantes reciben sus alimentos de lunes a viernes en la comuna 2 - Santa Cruz. Foto: cortesía.
    Ahora 223 estudiantes reciben sus alimentos de lunes a viernes en la comuna 2 - Santa Cruz. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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El Instituto Tecnológico Metropolitano puso en marcha un programa de alimentación descentralizado que entrega raciones balanceadas a los estudiantes en sus propios barrios, sin que tengan que desplazarse al campus. La primera experiencia piloto llega a la comuna 2, Santa Cruz, de Medellín, donde los habitantes priorizaron recursos de Presupuesto Participativo para que el beneficio llegara a los estudiantes del ITM que residen en la zona.

“A través de esta prueba piloto, buscamos que los estudiantes del sector aprovechen al máximo este beneficio, fruto de la gestión conjunta entre la Junta Administradora Local y la institución universitaria”, dijo el edil Jhon Alexander Cardona Díaz.

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El modelo funciona mediante vehículos acondicionados para el transporte seguro de alimentos preparados, bajo protocolos sanitarios y de conservación. La distribución se realiza inicialmente en sectores priorizados de Medellín y podría ampliarse posteriormente a otras comunas y corregimientos. El ITM proyecta un promedio diario de 85 raciones adicionales en los barrios, beneficiando a 223 estudiantes que ahora reciben sus alimentos de lunes a viernes en sus propias comunidades.

”No se trata solo de descentralizar la formación académica junto con los servicios de bienestar universitario. Hoy estamos descentralizando este programa alimentario y somos la primera institución universitaria del país en llevar esta iniciativa directamente a los barrios de Medellín”, afirmó Alejandro Villa Gómez, rector del ITM.

La iniciativa hace parte de los programas de bienestar institucional y permanencia estudiantil, orientados a reducir uno de los factores que más empuja a los estudiantes a abandonar la universidad: la inseguridad alimentaria. “Es fundamental acercar la alimentación, especialmente a quienes venimos de trabajar y luego debemos seguir estudiando en casa. Facilitar este proceso es sumamente importante para nuestro bienestar como universitarios”, dijo Dayana Agudelo, estudiante de Tecnología Administrativa.

Las cifras muestran la magnitud del problema que busca atender. Durante 2025, el restaurante universitario del ITM benefició a 6.269 estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad. En lo que va de 2026 — año en que la matrícula creció un 4,9%, llegando a 29.600 estudiantes — ya ha atendido a 4.874 beneficiarios con servicios de desayuno, almuerzo y cena.

El ITM señaló que la iniciativa se articula con las políticas distritales de seguridad alimentaria y con la tendencia reciente de las universidades públicas de Medellín de fortalecer programas de alimentación, becas y apoyos económicos ante el aumento de dificultades económicas entre sus estudiantes.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es el nuevo programa de alimentación del ITM?
Es una estrategia del Instituto Tecnológico Metropolitano para entregar alimentos preparados directamente en los barrios donde viven sus estudiantes.
¿Quiénes pueden acceder al beneficio alimentario del ITM?
Estudiantes del ITM priorizados dentro de programas de bienestar universitario y condiciones de vulnerabilidad.
¿Cuántos estudiantes beneficia el restaurante universitario del ITM?
Durante 2025 el programa benefició a más de 6.200 estudiantes y en 2026 ya supera los 4.800 beneficiarios.
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