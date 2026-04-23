Más de 840.000 personas mueren al año por estrés, jornadas largas y acoso laboral

Trabajar en exceso, lidiar con la inseguridad laboral o sufrir acoso en la oficina ya no son solo problemas de bienestar, son una verdadera crisis de salud pública y económica mundial.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha encendido las alarmas al revelar, mediante un novedoso documento, titulado El entorno de trabajo psicosocial: avances mundiales y vías de acción, cómo las malas condiciones psicológicas y sociales en el trabajo están cobrando vidas y generando un multimillonario costo económico.
El reporte, publicado para el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, señala que “según las nuevas estimaciones publicadas por la OIT por primera vez en el informe global, los factores de riesgo psicosocial son responsables de más de 840.000 muertes anuales como consecuencia de enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales asociados”.
Siga leyendo: ¿Cuáles son los países que trabajan menos horas en América Latina en 2026? Así va Colombia