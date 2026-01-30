ONU alertó que enfrenta riesgo de “colapso financiero” por la falta de pago de los países miembros

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió sobre un “inminente colapso financiero” del organismo, ante la creciente falta de pagos por parte de los Estados miembros. La alerta fue formulada en una carta enviada a los países que integran Naciones Unidas.

En el documento, Guterres pidió que los gobiernos “cumplan plenamente y a tiempo con sus obligaciones de pago” o, en su defecto, que se impulse una revisión “en profundidad de las reglas financieras” que rigen el funcionamiento del organismo multilateral, según informó la agencia AFP.

El jefe de la ONU señaló que parte del problema se explica por decisiones recientes de algunos países de no honrar o retrasar sus contribuciones obligatorias. Entre ellos, mencionó indirectamente a Estados Unidos, que en los últimos meses ha reducido su financiación a varias agencias y ha negado o aplazado pagos clave.

“Ya se han anunciado oficialmente decisiones de no honrar contribuciones obligatorias que financian una parte significativa del presupuesto ordinario aprobado”, lamentó Guterres en la carta.

Según las normas de la ONU, las contribuciones se calculan con base en el tamaño de la economía de cada país. Estados Unidos aporta el 22 % del presupuesto básico, seguido de China, con cerca del 20 %.