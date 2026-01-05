António Guterres asegura que acciones de EE. UU. en Venezuela son una “violación flagrante” y una amenaza para la paz; esto dijo Colombia en la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró a través de un comunicado de prensa este lunes, que se encuentra profundamente preocupado ante la situación en Venezuela por una “posible intensificación de la inestabilidad en el país”. Además, también cuestionó el precedente que esto podría sentar “sobre la manera en que se conducen las relaciones entre los Estados”. “Sigo profundamente preocupado porque no se hayan respetado las normas del derecho internacional con respecto a la acción militar del 3 de enero”, señaló Guterres. Exhortó, además, a que se respeten los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados.



Agregó, también, que "en situaciones tan confusas y complejas como la que enfrentamos actualmente, es fundamental ceñirse a los principios". Y que es fundamental que se respete directamente la Carta de las Naciones Unidas y todos los otros marcos jurídicos que se puedan aplicar para "salvaguardar la paz y la seguridad". La situación venezolana recordó, ya venía marcada por una prolongada crisis política, social y económica, agravada tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024. Y mencionó que, en su momento, el panel de expertos electorales que había designado, a solicitud del Gobierno venezolano, para acompañar el proceso electoral, señaló graves problemas.

“La situación es crítica”

Guterres, dijo que actualmente la situación en Venezuela es crítica, pero que aún es posible “evitar una conflagración más amplia y destructiva”. Insistió, también, que “todos los actores venezolanos para que participen en un diálogo inclusivo y democrático”. Para que así, todos los sectores de la sociedad puedan determinar su futuro en el país. “Esto implica el pleno respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la voluntad soberana del pueblo venezolano”, aseguró.

La intervención de Colombia en el Consejo de Seguridad

La embajadora Leonor Zabala Torres, los hechos que se llevaron a cabo en Caracas, constituyen “evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana”, y no tienen justificación bajo ninguna circunstancia. “No existe justificación alguna, en ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión”, señaló Torres. Asimismo, advirtió que las acciones representan una grave vulneración del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. En particular, el hecho de la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, así como el principio de respeto a la soberanía y a la autoridad plena de los Estados sobre su territorio, incluidos sus recursos naturales. También subrayó la afectación a la integridad territorial y a los principios de defensa colectiva, especialmente cuando estas acciones “ponen en riesgo directo a la población y a bienes de carácter civil”.

Los principios

"Defender estos principios no es una opción, sino una obligación común para preservar la paz y la seguridad internacional", afirmó la embajadora en su pronunciamiento. Torres recordó que la Carta de la ONU solo admite el uso de la fuerza en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa frente a un ataque armado o cuando existe una autorización expresa del Consejo de Seguridad. Incluso, agregó, que en esos casos, el uso de la fuerza "no es para asumir el control político de otro Estado". "En este sentido, rechazamos cualquier acción militar unilateral, cualquier acto que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil y hacemos un llamado a la desescalada y a no acudir al uso de la fuerza", puntualizó durante su intervención.

