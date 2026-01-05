António Guterres asegura que acciones de EE. UU. en Venezuela son una “violación flagrante” y una amenaza para la paz; esto dijo Colombia en la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró a través de un comunicado de prensa este lunes, que se encuentra profundamente preocupado ante la situación en Venezuela por una “posible intensificación de la inestabilidad en el país”. Además, también cuestionó el precedente que esto podría sentar “sobre la manera en que se conducen las relaciones entre los Estados”.
“Sigo profundamente preocupado porque no se hayan respetado las normas del derecho internacional con respecto a la acción militar del 3 de enero”, señaló Guterres.
Exhortó, además, a que se respeten los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados.
Agregó, también, que “en situaciones tan confusas y complejas como la que enfrentamos actualmente, es fundamental ceñirse a los principios”. Y que es fundamental que se respete directamente la Carta de las Naciones Unidas y todos los otros marcos jurídicos que se puedan aplicar para “salvaguardar la paz y la seguridad”.
La situación venezolana recordó, ya venía marcada por una prolongada crisis política, social y económica, agravada tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024. Y mencionó que, en su momento, el panel de expertos electorales que había designado, a solicitud del Gobierno venezolano, para acompañar el proceso electoral, señaló graves problemas.