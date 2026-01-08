Trump ordena el retiro de Estados Unidos de 66 tratados internacionales, incluidas varias entidades de la ONU

Donald Trump ha ordenado la “retirada” de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluidas una treintena de entidades de la ONU, a las que acusa de actuar contra los intereses del país norteamericano en temas relacionados con seguridad, economía o soberanía.

Así lo recoge un comunicado firmado por el mandatario que obliga a “todos” los Departamentos y agencias a no “participar” ni financiar a 31 organizaciones de Naciones Unidas y otras 35 no pertenecientes al organismo multilateral, sin aportar nombres, alegando que “operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”.

La medida, señala el escrito, impedirá que el dinero de los contribuyentes acabe en entidades que “promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses o que abordan cuestiones importantes de manera ineficaz o ineficiente”, sino que este se asignará “mejor de otras maneras para apoyar las misiones pertinentes”.

En esta línea, Trump denuncia que las organizaciones afectadas “socavan la independencia” de Washington, en particular, al promover “políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos”.