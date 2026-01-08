x

Trump ordena el retiro de Estados Unidos de 66 tratados internacionales, incluidas varias entidades de la ONU

Para el mandatario estadounidense, estos tratados van en contra de la economía, seguridad y soberanía de EE. UU. y promueven otro tipo de agendas.

  • Para Donald Trump, hay entidades y acuerdos que promueven una agenda que va en contra de los intereses de Estados Unidos. Foto: Joe Raedle/Getty Images
Europa Press
hace 1 hora
Donald Trump ha ordenado la “retirada” de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales, incluidas una treintena de entidades de la ONU, a las que acusa de actuar contra los intereses del país norteamericano en temas relacionados con seguridad, economía o soberanía.

Así lo recoge un comunicado firmado por el mandatario que obliga a “todos” los Departamentos y agencias a no “participar” ni financiar a 31 organizaciones de Naciones Unidas y otras 35 no pertenecientes al organismo multilateral, sin aportar nombres, alegando que “operan en contra de los intereses nacionales, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”.

Lea también: Trump planea hacer una oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia, ¿de qué se trata?

La medida, señala el escrito, impedirá que el dinero de los contribuyentes acabe en entidades que “promueven agendas globalistas por encima de las prioridades estadounidenses o que abordan cuestiones importantes de manera ineficaz o ineficiente”, sino que este se asignará “mejor de otras maneras para apoyar las misiones pertinentes”.

En esta línea, Trump denuncia que las organizaciones afectadas “socavan la independencia” de Washington, en particular, al promover “políticas climáticas radicales, gobernanza global y programas ideológicos que entran en conflicto con la soberanía y la fortaleza económica de Estados Unidos”.

“Los contribuyentes estadounidenses han gastado miles de millones en estas organizaciones con escasos resultados, mientras que estas suelen criticar las políticas de Estados Unidos (...) Al abandonar estas entidades, el presidente Trump está ahorrando dinero a los contribuyentes y reorientando los recursos hacia las prioridades de ‘America First’ (Estados Unidos primero)”, agrega el documento.

El texto recuerda que la Administración Trump ya ordenó la retirada del Acuerdo Climático de París y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) y prohibió cualquier financiación futura para la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Siga leyendo: Trump afirmó que Estados Unidos podría controlar Venezuela durante años

