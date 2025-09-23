Terminar el Túnel del Toyo le costará $90.000 millones más a Antioquia: ya se sabe fecha en la que operaría

Culminar el tramo pendiente del Túnel del Toyo que el Gobierno de Gustavo Petro le entregó al Departamento le costará a la región más de $750.000 millones. En un reciente balance entregado por la Gobernación de Antioquia, esa fue la cifra actualizada del valor que hoy maneja el proyecto, cuyos dos sectores ya superaron el 60% de ejecución. En una batalla contra el reloj, en la que se busca que esta conexión vial esté lista para consolidar a la subregión del Urabá antioqueño como el nuevo nodo logístico del país, todos los esfuerzos están concentrados en que la obra esté operativa antes de 2027. Le puede interesar: ¿Quién se hará cargo de los $1,8 billones de vías a la deriva en Antioquia? La Gobernación señaló que de esos $750.000 millones, que representan $90.000 millones más del presupuesto preliminar que se había calculado el año pasado, el Departamento ya logró liberar de su propio presupuesto unos $200.000 millones para revivir y garantizar la continuidad de los trabajos.

En cuanto a los $550.000 millones restantes, la Gobernación indicó que se avanza en la estructuración en conjunto con la Alcaldía de Medellín para que dicho monto sea cubierto por ambas entidades. El parte de obra más reciente daba cuenta que el sector más avanzado es el 1, aquel ubicado entre los municipios de Santa Fe de Antioquia y Giraldo y cuyas obras fueron reactivadas en enero de este año, en un acto encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Este sector cabe recordar que fue el primero cedido por el Gobierno Nacional, luego de que tras varios meses de un encendido pulso el Ministerio de Transporte accediera al reiterado pedido de la Gobernación de entregar la obra si no pensaba darle respaldo presupuestal. Lea también: Parque logístico convertirá al Occidente antioqueño en nodo clave del país Dicha cesión apareció como la salida más expedita ante la negativa del gobierno Petro de destinar más recursos a la culminación de varias obras pendientes de la red de autopistas de cuarta generación construidas en Antioquia, en una decisión que generó las primeras fricciones durante el periodo del exgobernador Aníbal Gaviria y que subió de tono tras el cambio de gobierno y el inicio de la administración Rendón.

Fue por cuenta de esa discusión que la Gobernación se embarcó incluso en la “Vaca por las vías de Antioquia”, en la que ciudadanos de todo el país donaron $5.693 millones para que la obra no se quedara en el limbo. Aunque esos recursos no fueron suficientes para una meta de $1 billón, y posteriormente fueron destinados para culminar el revestimiento de la galería de rescate del Túnel del Toyo, el Departamento no dio su brazo a torcer y se mantuvo en su pedido de que los contratos le fueran entregados. Siga leyendo: Obras del Túnel del Toyo ahora dependen de Antioquia: gobierno Petro cedió el último contrato que faltaba Además de los nubarrones financieros, el tramo a cargo del Invías ya venía siendo objeto de preocupación desde meses antes, ya que su ejecución era ostensiblemente inferior al tramo a cargo de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación, que desde hace más de diez años ya se habían echado al hombro el tramo 1, el más complejo técnicamente y que incluye el Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, que con 9,7 kilómetros es el más grande de su tipo en América. Pese a que los trabajos de este túnel ya van en un 99%, la vía de acceso (tramo 2), a cargo del Invías, seguía inconclusa, razón por la que generó preocupación el escenario de que toda la obra se convirtiera en un elefante blanco.