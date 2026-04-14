Petro dice que $20 billones en contratos de Ecopetrol se terminarían y “no se prorrogarán”

Durante un consejo de ministros realizado la noche del 13 de abril en Ipiales, Pasto, el presidente Gustavo Petro aseguró que varios contratos de Ecopetrol, próximos a vencer, no serán prorrogados y deberán pasar a procesos competitivos.
El mandatario planteó que estas decisiones buscan corregir irregularidades acumuladas durante años. En su intervención, cuestionó la gestión de dichos contratos y sugirió que han estado concentrados en ciertos sectores políticos durante los últimos ocho años.
“Los contratos de Ecopetrol que van a terminar no se prorrogan, pasan a procesos competitivos. Son ocho años de robarse la plata de Ecopetrol, la junta directiva en vez de dejarse engañar (...), debe vigilar que esta indicación se cumpla”, mencionó el mandatario.
El presidente no brindó mayores detalles sobre el objeto específico de los contratos y tampoco sobre el número de acuerdo que estarían por finalizar.
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La afirmación del jefe de Estado desató críticas, pues va en contravía del gobierno corporativo del cual goza la petrolera y donde se deben discutir las decisiones.