Petro dice que $20 billones en contratos de Ecopetrol se terminarían y “no se prorrogarán”

Durante un consejo de ministros realizado la noche del 13 de abril en Ipiales, Pasto, el presidente Gustavo Petro aseguró que varios contratos de Ecopetrol, próximos a vencer, no serán prorrogados y deberán pasar a procesos competitivos. El mandatario planteó que estas decisiones buscan corregir irregularidades acumuladas durante años. En su intervención, cuestionó la gestión de dichos contratos y sugirió que han estado concentrados en ciertos sectores políticos durante los últimos ocho años. “Los contratos de Ecopetrol que van a terminar no se prorrogan, pasan a procesos competitivos. Son ocho años de robarse la plata de Ecopetrol, la junta directiva en vez de dejarse engañar (...), debe vigilar que esta indicación se cumpla”, mencionó el mandatario. El presidente no brindó mayores detalles sobre el objeto específico de los contratos y tampoco sobre el número de acuerdo que estarían por finalizar. Le puede gustar: Petro salió a defender a Roa por cuestionamientos a Ecopetrol, pero elude sus resultados y líos jurídicos La afirmación del jefe de Estado desató críticas, pues va en contravía del gobierno corporativo del cual goza la petrolera y donde se deben discutir las decisiones.

Esta semana terminan contratos por $20 billones

El presidente señaló que esta semana terminan contratos por cerca de 20 billones de pesos que, según afirmó, habrían estado en manos de sectores vinculados al uribismo y a expresidentes. Además, sostuvo que parte de esos recursos habrían sido desviados con fines ilegales. Según su discurso, se habrían utilizado fondos para financiar estructuras armadas ilegales y afectar a trabajadores sindicalizados en el pasado.

Petro también aseguró que altos ejecutivos de Ecopetrol habrían recibido transferencias a sus cuentas personales por montos superiores a sus ingresos legales, recursos que, según dijo, provendrían de estos contratos. Indicó que ya entregó nombres a la Fiscalía General, aunque criticó que no se hayan tomado decisiones al respecto.

Cuestionó a los sindicatos

En su intervención, el jefe de Estado también cuestionó a sectores sindicales de Ecopetrol y de Fecode. Señaló que algunos de sus integrantes estarían vinculados a empresas tercerizadoras y actuarían en función de intereses económicos particulares. Según el mandatario, estos sectores estarían promoviendo paros con el objetivo de defender a intermediarios beneficiados por el actual esquema de contratación.

¿Qué pasa con la presidencia de Ecopetrol?

En medio de este contexto, la situación de liderazgo en la compañía está incertidumbre. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se apartó temporalmente de su cargo desde el 7 de abril de 2026 para atender un proceso judicial. La junta directiva designó como presidente encargado a Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, mientras se define el futuro del directivo.

La licencia de Roa, que combina vacaciones y un periodo no remunerado, se extenderá hasta el 27 de junio de 2026. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria en medio de presiones internas y externas sobre la compañía. La cuestión es que la Fiscalía imputó a Ricardo Roa cargos relacionados con presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según las investigaciones, habría tenido un papel relevante en la gestión de los recursos y en el reporte de gastos.

La salida temporal de Ricardo Roa genera incertidumbre en la dirección de Ecopetrol. FOTO PRESIDENCIA