Venezuela pisa el acelerador tras firmar acuerdo con Chevron por el petróleo en el Orinoco

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes en Caracas la firma de acuerdos entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la estadounidense Chevron y el Ministerio de Hidrocarburos, orientados a impulsar la producción de crudo en el país.

Tras la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero, Rodríguez gobierna de manera interina bajo la presión de Washington, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

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Rodríguez promulgó a fines de enero una reforma a la ley de hidrocarburos que allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares al país.

“Este acuerdo nos permitirá dar importantes avances en materia de producción y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente al beneficio del pueblo de Venezuela”, sostuvo Rodríguez.