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Venezuela pisa el acelerador tras firmar acuerdo con Chevron por el petróleo en el Orinoco

Directivos de Chevron suscribieron dos acuerdos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en un acto oficial en el que participaron funcionarios de la administración de Donald Trump, como Kyle Haustveit, subsecretario de Energía Fósil y Gestión de Carbono.

  • Venezuela firma acuerdos con PDVSA y Chevron para impulsar producción petrolera en la Faja del Orinoco. FOTO: AFP - GETTY
    Venezuela firma acuerdos con PDVSA y Chevron para impulsar producción petrolera en la Faja del Orinoco. FOTO: AFP - GETTY
Agencia Xinhua
hace 2 horas
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes en Caracas la firma de acuerdos entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la estadounidense Chevron y el Ministerio de Hidrocarburos, orientados a impulsar la producción de crudo en el país.

Tras la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero, Rodríguez gobierna de manera interina bajo la presión de Washington, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

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Rodríguez promulgó a fines de enero una reforma a la ley de hidrocarburos que allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares al país.

“Este acuerdo nos permitirá dar importantes avances en materia de producción y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente al beneficio del pueblo de Venezuela”, sostuvo Rodríguez.

FOTO: Xinhua
FOTO: Xinhua

Explicó que uno de los elementos centrales del acuerdo incluye el intercambio de activos entre un campo de gas y el bloque petrolero Ayacucho 8, que se incorporará a la producción de la empresa mixta Petro Piar.

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Este bloque, ubicado en la Faja del Orinoco, es considerado estratégico por sus reservas de crudo extrapesado. Rodríguez insistió en la necesidad de avanzar “sin sanciones”, al señalar que ello contribuiría a ofrecer mayor seguridad jurídica a los inversionistas internacionales.

Las empresas que acordaron aumentar la producción de crudo son: PDVSA, Corporación Venezolana de Petróleo, Petropiar S.A., Petroindependencia, Petroindependiente S.A., Chevron Orinoco Holdings, B.V., Chevron Carabobo Holding ApS, Chevron Lago de Maracaibo y Chevron Global Technology Services Company.

Asimismo, se aprobó una resolución para delimitar y otorgar derechos de explotación en el bloque Ayacucho 8 a Petropiar, como parte del esquema de empresas mixtas que opera en el país.

Por la parte venezolana, suscribieron los documentos el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el vicepresidente de Exploración y Producción, Eduardo Pinto, y la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao.

En representación de Chevron Venezuela firmaron su presidente, Mariano Vela, y el vicepresidente Comercial, Planificación y Estrategia, Mario Gandara.

Con información de AFP*

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