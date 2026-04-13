“¡El pueblo se muere de hambre!”: convocan marchas hacia la embajada de EE.UU. en Venezuela para exigir elecciones

Sindicatos convocaron este lunes a una marcha hacia la embajada de Estados Unidos en Venezuela el jueves para exigir el llamado a elecciones, así como transparencia en el manejo de los ingresos petroleros bajo custodia del gobierno de Donald Trump.

Estados Unidos capturó el 3 de enero al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro bajo sospecha de narcotráfico, durante una incursión militar en Caracas.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de manera transitoria y gobierna bajo presión de Trump, que ha dicho estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

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“Marchemos juntos hacia la embajada norteamericana a entregar un documento para exigir que se acelere el proceso de transición en Venezuela, porque con esta gente que hoy en día está dirigiendo el país no vamos a conseguir ninguna transición favorable para la población”, dijo a la prensa Jorge López, representante sindical.

“¡Este 16 a la calle otra vez!”, coreaba un grupo de trabajadores reunidos a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas. La oposición venezolana exige a Rodríguez convocar elecciones ante la “ausencia absoluta” de Maduro, quien se enfrenta a un juicio en Nueva York por narcotráfico, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución.

“Es necesario que se llame a unas elecciones libres para que sea el pueblo el que elija sus autoridades para garantizar una transición hacia la democracia, la libertad y la expresión civil de todo el pueblo venezolano”, agregó López.

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Rodríguez ha reformado las leyes petroleras y mineras para dar cabida a empresas privadas nacionales e internacionales, tras décadas de control estatal. Washington ha informado que unos 500 millones de dólares en ingresos petroleros se han transferido a Venezuela. Del total, asegura Caracas, unos 300 millones se han destinado para financiar salarios.