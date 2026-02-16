¿Cuánto fue, en pesos, el Producto Interno Bruto de Colombia en 2025?

Los datos del desempeño económico colombiano durante el año anterior, divulgados por el Dane, causaron sorpresa toda vez que la mayoría de los analistas económicos anticipaban una cifra superior al 2,6% reportado por la entidad oficial. De los números se desprende que el Producto Interno Bruto (PIB) en pesos de Colombia para el 2025 sumó $1.853,9 billones, superior a los $1.713,3 billones de 2024. Le puede interesar: Polémicas operaciones del Gobierno bajaron el déficit, pero subieron la deuda en $310 billones Por trimestres, el mejor desempeño se apreció en el cuarto (octubre a diciembre), cuando se contabilizaron $489,8 billones de PIB; seguido de $477,6 billones reportados entre julio y septiembre, es decir el tercer trimestre. Luis Fernando Mejía, CEO de la firma Lumen Economic Intelligence, destacó que el crecimiento económico de Colombia sorprendió a la baja, dada la expectativa de expansión de 2,8% en el cuarto trimestre y en el año completo, pero el resultado observado fue de 2,3% en el último trimestre y 2,6% en el total de 2025.

La inquietud por la rebaja de la inversión en Colombia

Para el exdirector de Fedesarrollo, lo más preocupante es el comportamiento de la inversión, que cayó 2,9% en el último trimestre y se ubicó en su nivel más bajo como porcentaje del PIB en dos décadas: 16% del PIB. “Como lo he advertido en ocasiones anteriores, si el país no logra elevar su tasa de inversión por encima del 20% del PIB, seguirá atrapado en una senda de crecimiento inferior al 3% anual, un ritmo insuficiente para cerrar brechas sociales y sostener un proceso robusto de desarrollo económico”, anotó Mejía en su cuenta de X.

Las observaciones de Mejía fueron recogidas y respondidas por el presidente Gustavo Petro en esa red social. El mandatario anotó: “Tiene razón Luis Fernando, hasta ahora la economía crece por el aumento del consumo de los hogares y del Estado. Este consumo es impulsado fundamentalmente por el crecimiento de los ingresos reales de las familias y por el crecimiento del personal en el área social: fuerza de la salud, cuidado de los niños, crecimiento de la educación pública, incluida la educación superior profesional y tecnológica”. Petro añadió: “Pero la inversión no aumenta, fundamentalmente en una partida que no es en realidad inversión: la vivienda y con ella la construcción y las industrias afines a la construcción. La causa de esta caída no es más que la tasa de interés real que está deteniendo la economía y la construcción de vivienda y generando las presiones inflacionarias”.

La construcción de vivienda está de capa caída

Por su parte, desde el gremio de los edificadores, Camacol, se indicó que el PIB creció 2,6% el año anterior, pero resaltó que el impulso obedeció principalmente al consumo (4,2%), así como del fuerte aumento del gasto público (7,1%) y del crecimiento de las importaciones (8,4%). “No es la inversión la que está liderando la economía”, enfatizó la agremiación. La entidad llamó la atención sobre el hecho de que inversión avanzó apenas 1,3% y el PIB de edificaciones cayó 7,5%, completando dos años y medio en terreno negativo.

“El empleo aumenta, sí, pero en buena parte desde la informalidad y con baja productividad. La economía necesita encender el otro motor: reactivar la inversión privada con estabilidad y reglas claras. Recuperar la vivienda no es un asunto sectorial; es una decisión estratégica de país”, escribió en X el gremio que lidera Guillermo Herrera. Además: Deuda externa de Colombia sube a US$238.721 millones y vuelve a rozar el 55% del PIB La construcción encadena 34 subsectores económicos, moviliza capital privado, dinamiza la producción nacional y genera empleo formal en todo el territorio.

“El rumbo que se defina en los próximos años determinará si seguimos creciendo a punta de consumo o si apostamos por inversión, formalidad y productividad. La vivienda debe estar en el centro de esa elección”, concluyó Camacol. Para Andrés Langebaek, exvicepresidente de Anif, las cifras ratifican la crisis de la inversión en Colombia. “Los datos publicados por el Dane el día de hoy muestran como en 2025 la proporción de la inversión como porcentaje del PIB se redujo a su nivel más bajo en los últimos cuatro años (16,6%). Pero además está muy por debajo de su promedio para los últimos 20 años (202%)”. También mencionó que las inversiones en vivienda cayeron 2,6%, en otros edificios y estructuras se redujeron 1,6% y en maquinaria y equipo crecieron 0,5% cuando habían crecido un 3,5% en 2024.



Lea aquí: Asobancaria advierte que nuevas inversiones forzosas que propone el Gobierno por $35 billones obligaría a elevar tasas y reduciría cartera

Variables cuyo impacto está por verse en la economía

Tras la publicación del informe del PIB, Mauricio Sabogal, decano de la facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Iberoamericana, comentó que se observan fuerzas en sentido contrario, cuyo efecto neto en la economía todavía está por verse.

Una de ellas es el aumento del salario mínimo del 23% cuando la inflación acumulada del año pasado fue cercana a un 5%, lo que significa que los trabajadores formales y los pensionados con salario mínimo tendrán durante el 2026 un aumento del poder adquisitivo real. Esto sin duda tendrá efectos positivos en el aumento del consumo de los hogares. De los cerca de 23 millones de trabajadores que tiene el país, alrededor de 2.4 millones ganan el salario mínimo. Así mismo, más de un millón de pensionados ganan el mínimo (solo en Colpensiones es 1,1 millones). Esto significa que más de 3 millones de personas tendrán un aumento de su poder de compra.

“Aunque recientemente el Consejo de Estado decretó la suspensión temporal del decreto del salario mínimo, las empresas deben continuar pagando el salario mínimo vigente hasta que el Gobierno Nacional expida el nuevo Decreto transitorio”, precisó el experto. Igualmente señaló que así como subió el salario mínimo, las empresas subirán sus precios dependiendo de si se trata de sectores intensivos en mano de obra y con rigideces en la sustitución de fuerza de trabajo por tecnología en el corto plazo. Ya se está viendo en servicios como el de administración de los conjuntos cerrados o en servicios de aseo, por ejemplo. Así mismo, hay precios indexados al salario mínimo (Vivienda de Interés Social, por ejemplo), que tendrán incrementos desincentivando en algunos casos su consumo. A juicio de Sabogal las empresas buscarán incrementar su productividad haciendo recortes de personal, cambios en su tecnología o prescindiendo o acortando servicios intensivos en mano de obra, lo cual se reflejará en aumento en el desempleo, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

Las preocupaciones de los comerciante de Colombia

Finalmente, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó como muy mala noticia el dato de PIB de 2,6%.

“El gobierno hablaba de un 2,9%. En el cuarto trimestre hubo una fuerte caída de la formación de capital, es decir, la inversión: -9,3%. En 2025, según registros del Banco de la República, la inversión extranjera directa retrocedió 14,1%. En 2024 también había caído un 15%. Más preocupante es que en 2025 la inversión distinta a petróleo y minería se haya desplomado un 27,3%”, alertó Cabal. Para todo el año, la inversión, que es el verdadero motor de una economía, creció apenas 2,1%, un comportamiento inferior al de 2024 del 2,4%.