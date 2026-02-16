¿Cuánto fue, en pesos, el Producto Interno Bruto de Colombia en 2025?

Los datos del desempeño económico colombiano durante el año anterior, divulgados por el Dane, causaron sorpresa toda vez que la mayoría de los analistas económicos anticipaban una cifra superior al 2,6% reportado por la entidad oficial.
De los números se desprende que el Producto Interno Bruto (PIB) en pesos de Colombia para el 2025 sumó $1.853,9 billones, superior a los $1.713,3 billones de 2024.
Por trimestres, el mejor desempeño se apreció en el cuarto (octubre a diciembre), cuando se contabilizaron $489,8 billones de PIB; seguido de $477,6 billones reportados entre julio y septiembre, es decir el tercer trimestre.
Luis Fernando Mejía, CEO de la firma Lumen Economic Intelligence, destacó que el crecimiento económico de Colombia sorprendió a la baja, dada la expectativa de expansión de 2,8% en el cuarto trimestre y en el año completo, pero el resultado observado fue de 2,3% en el último trimestre y 2,6% en el total de 2025.