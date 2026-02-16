Fact check a Petro y su defensa del impacto del salario mínimo sobre inflación, desempleo y crecimiento económico

En la noche del domingo 15 de febrero, el presidente Gustavo Petro realizó una alocución. En la emisión de 19 minutos y 36 segundos, el mandatario se enfocó en el auto del Consejo de Estado que suspendió temporalmente el salario mínimo del 23,7%. Brindó argumentos con verdades a medias, cuestionables y hasta falsas, sobre el crecimiento económico, la inflación y el desempleo. Aquí el chequeo de los datos.
El presidente Gustavo Petro aseguró que los datos recientes contradicen las advertencias de algunos sectores empresariales que anticipaban un fuerte impacto inflacionario y un aumento significativo del desempleo tras la expedición del decreto de salario mínimo.
Petro citó incluso un análisis del banco estadounidense JPMorgan, el cual, según dijo, proyecta un panorama favorable para el empleo en Colombia durante este año. De acuerdo con el presidente, el informe destaca que la “ruta de solidez del empleo colombiano está abierta” y la califica como “muy sólida”.
Hay que decir que ese informe de JPMorgan es verdadero y analiza el notable desempeño del mercado laboral en Colombia durante el cierre de 2025 e inicios de 2026.