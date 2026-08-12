Café colombiano retoma exportaciones por Buenaventura tras terremoto

Las exportaciones de café colombiano comenzaron a recuperar su operación logística por Buenaventura, luego de las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto.
Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport), confirmó la habilitación del paso de carga pesada hacia el principal puerto de exportación del grano del país, lo que permite nuevamente el tránsito de vehículos que transportan café destinado a los mercados internacionales.
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“Hoy recibimos la buena noticia de apertura de la vía hacia el puerto de Buenaventura, principal puerto de exportación de café del país. Se ha habilitado el paso de carga pesada, entre ellos vehículos con exportación de café”, señaló Gómez.
El dirigente gremial agregó que esta reapertura se suma al inicio gradual de operaciones en las terminales portuarias de Sociedad Portuaria, TCBuen y Aguadulce.
“Esa es una muy buena noticia, no solo para el comercio exterior, sino porque estas exportaciones generarán ingresos fundamentales para las zonas cafeteras del país”, afirmó.
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