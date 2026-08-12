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Café colombiano retoma exportaciones por Buenaventura tras terremoto

Las exportaciones de café colombiano retoman gradualmente su operación por Buenaventura tras el terremoto, mientras los exportadores mantienen alternativas logísticas para movilizar la carga represada.

  • Según Asoexport, más del 60% de las exportaciones colombianas de café se movilizan por el puerto de Buenaventura. Foto: Colprensa
    Según Asoexport, más del 60% de las exportaciones colombianas de café se movilizan por el puerto de Buenaventura. Foto: Colprensa
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 1 hora
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Las exportaciones de café colombiano comenzaron a recuperar su operación logística por Buenaventura, luego de las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto.

Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Asoexport), confirmó la habilitación del paso de carga pesada hacia el principal puerto de exportación del grano del país, lo que permite nuevamente el tránsito de vehículos que transportan café destinado a los mercados internacionales.

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“Hoy recibimos la buena noticia de apertura de la vía hacia el puerto de Buenaventura, principal puerto de exportación de café del país. Se ha habilitado el paso de carga pesada, entre ellos vehículos con exportación de café”, señaló Gómez.

El dirigente gremial agregó que esta reapertura se suma al inicio gradual de operaciones en las terminales portuarias de Sociedad Portuaria, TCBuen y Aguadulce.

“Esa es una muy buena noticia, no solo para el comercio exterior, sino porque estas exportaciones generarán ingresos fundamentales para las zonas cafeteras del país”, afirmó.

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Café sortea bloqueos y mantiene exportaciones

La Federación Nacional de Cafeteros también confirmó que, pese a las dificultades ocasionadas por el terremoto, la capacidad exportadora del país permanece activa.

“Las terminales portuarias de Buenaventura han suspendido temporalmente sus operaciones para realizar inspecciones de infraestructura, y recientes deslizamientos de tierra han bloqueado las vías de acceso a las instalaciones. Mientras tanto, las exportaciones de café continúan sin interrupciones a través de las terminales del norte del Caribe en Cartagena y Santa Marta”, indicó Germán Bahamón, gerente de la Fedecafé.

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Agregó que, a pesar de las dificultades operativas con el café verde en las zonas afectadas, las exportaciones generales de café colombiano mantienen su ritmo a través de las rutas marítimas del norte.

“La FNC garantiza continuamente una estricta supervisión de las exportaciones y un control de calidad riguroso en todos los puertos marítimos”, sostuvo Bahamón.

Más del 60% del café exportado pasa por Buenaventura

La situación era especialmente relevante para el sector cafetero debido al peso que tiene Buenaventura en la salida del grano colombiano hacia el exterior.

Según Asoexport, más del 60% de las exportaciones colombianas de café se movilizan por este puerto. Después del terremoto, los deslizamientos y el bloqueo de las vías de acceso dificultaron el tránsito de carga pesada, mientras también se registró una falta de vehículos para trasladar el café hacia otros terminales portuarios.

Esta situación generó una interrupción logística para los exportadores, que tuvieron que buscar rutas alternativas para evitar mayores retrasos en los embarques.

Gómez explicó que, aunque la apertura de la vía representa un avance, el sector continúa trabajando para descongestionar la carga que quedó represada durante los días en que estuvo interrumpida la operación.

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“En todo caso, seguimos trabajando con los puertos de la costa Caribe, Puerto Antioquia, Cartagena y Santa Marta, para generar alternativas que permitan descongestionar la carga que se ha represado en estos días que se paró la operación”, indicó.

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