Fiebre por el videojuego Pokémon Pokopia: en solo cuatro días se vendieron más de 2 millones de copias

La fiebre de los fanáticos de las aventuras de Ash Ketchum y Pikachu por el nuevo videojuego del universo de Pokémon ha impulsado fuertemente el comercio. Se trata de Pokémon Pokopia, es un spin-off que abandona esa dinámica del clásico videojuego de peleas para convertirse en un simulador de vida y construcción. En el juego, los Pokémon reconstruyen un mundo sin humanos mientras los jugadores exploran y crean comunidades en una región inspirada en Kanto. El título, lanzado el 5 de marzo de forma exclusiva para la consola Nintendo Switch 2, fue recibido con entusiasmo por los jugadores y se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. El impacto fue inmediato: El juego alcanzó 2,2 millones de copias vendidas en sus primeros cuatro días de lanzamiento y generó comentarios muy positivos entre los fanáticos en plataformas digitales, según datos de medio internacionales.

Las acciones de la compañía japonesa (Nintendo) subieron 9% en la sesión bursátil de media mañana del miércoles 6 de marzo, impulsadas también por la expectativa generada por el tráiler final de la próxima secuela de la película The Super Mario Bros. Movie 2. Este 16 de marzo las acción se mantiene por encima de los 10.100 dólares. El buen recibimiento del juego ha sido interpretado por analistas como una señal positiva para el portafolio de títulos de la empresa, que había recibido críticas por la falta de lanzamientos destacados para su nueva consola.

¿Qué hace diferente a Pokémon Pokopia?

El nuevo videojuego representa un giro dentro de la franquicia Pokémon, que durante tres décadas ha estado centrada en combates entre criaturas, como se mencionó antes. El protagonista es un Pokémon de la especie Ditto, que adopta forma humana para reconstruir un pueblo abandonado. Este enfoque relajado y creativo ha llevado a que muchos jugadores comparen el título con Animal Crossing: New Horizons, otro exitoso simulador de vida de Nintendo que alcanzó gran popularidad durante la pandemia.

¿Cómo reaccionó el mercado y la industria?

El lanzamiento del juego fue recibido con calificaciones muy positivas. En el portal especializado Metacritic, el título obtuvo 89 puntos, una de las valoraciones más altas que ha conseguido la franquicia en su historia. Entérese: “Kame hame ha” en ventas: comerciantes frikis reportan una fiebre de Dragon Ball tras partida de Toriyama El entusiasmo de los fanáticos también se reflejó en redes sociales. La influencer estadounidense Ashley Duncan escribió en la red social X: “Si buscas un descanso mental del mundo, sin duda hazte con Pokopia, es como una terapia”.

¿Podría convertirse en un “vendeconsolas” para Switch 2?

Los analistas consideran que el nuevo título podría convertirse en un “vendeconsolas”, es decir, un juego capaz de impulsar significativamente las ventas de hardware.

El éxito inicial del juego impulsó las acciones de Nintendo y reforzó las expectativas sobre el crecimiento de la Switch 2 en el mercado global. FOTO CORTESÍA.

De hecho, algunas proyecciones estiman que Pokémon Pokopia podría superar los 10 millones de copias vendidas durante su primer año, siempre que el ritmo de demanda se mantenga y no haya problemas de disponibilidad física. El impacto sería similar al fenómeno que representó Animal Crossing: New Horizons, uno de los mayores éxitos comerciales de Nintendo en los últimos años. La saga también continúa mostrando su fortaleza comercial. En diciembre pasado, la compañía lanzó Pokémon Legends: ZA, título de la serie principal que vendió 5,8 millones de copias en su primera semana.

¿Cómo le ha ido a la Nintendo Switch 2 en el mercado?

El éxito del juego llega en un momento favorable para la consola Nintendo Switch 2, que ha tenido un fuerte desempeño comercial desde su debut en junio. Según datos oficiales de la compañía, el dispositivo vendió 10,36 millones de unidades durante sus primeros cuatro meses, más del doble de lo que logró la primera Nintendo Switch en el mismo periodo tras su lanzamiento en 2017.

La tendencia positiva se mantuvo hacia el cierre del año. Al 31 de diciembre, la consola ya acumulaba 17,37 millones de unidades vendidas en el mercado global, según datos de Forbes. Este desempeño explica por qué el éxito de Pokémon Pokopia ha generado expectativas entre analistas e inversionistas sobre el crecimiento del ecosistema de juegos de la consola.

¿Qué factores externos están influyendo en la industria del videojuego?

El sector de los videojuegos también enfrenta presiones externas. Una de ellas es el impacto de los aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha llevado a varias compañías a ajustar los precios de sus consolas, de acuerdo con Forbes.