Colombia pierde pleito legal con Telefónica y deberá pagarle US$380 millones: aquí los detalles

El pleito jurídico internacional entre Colombia y Telefónica concluyó por fin. Eso, con un fallo definitivo adverso para el Estado colombiano. El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desestimó los argumentos del país y confirmó que no garantizó un trato justo y equitativo a la empresa de telecomunicaciones.
La información revelada por Caracol Radio, apunta a que Colombia debe pagar cerca de US$380 millones a la multinacional española (Telefónica), cerrando así un proceso que se prolongó durante varios años y que tuvo su origen en la aplicación de una cláusula contractual.