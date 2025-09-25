x

Pilas: arrancaron los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA en Colombia

Del 25 de septiembre al 13 de octubre se entregarán las transferencias monetarias a más de 774 mil hogares. Conozca más detalles para reclamar el subsidio.

  El Banco Agrario de Colombia entregará los recursos a través de cuentas bancarias y giros, según las condiciones de cada hogar. FOTO: Cortesía Prosperidad Social
    El Banco Agrario de Colombia entregará los recursos a través de cuentas bancarias y giros, según las condiciones de cada hogar. FOTO: Cortesía Prosperidad Social
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

25 de septiembre de 2025
Prosperidad Social empezó hoy un nuevo ciclo de pagos de subsidios en Colombia.

Es decir, desde el 25 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2025 se realizará el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

De acuerdo con el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, el proceso beneficiará a 774.823 hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Puede leer más: Renta Joven arranca nuevos pagos en Colombia: cónozca quiénes reciben el apoyo económico

La inversión total asciende a 260.680 millones de pesos, recursos que buscan aliviar los gastos de las familias y garantizar un apoyo directo a quienes más lo necesitan.

El Banco Agrario de Colombia –y su red de aliados– será el operador encargado de la dispersión de los recursos. FOTO: Colprensa
El Banco Agrario de Colombia –y su red de aliados– será el operador encargado de la dispersión de los recursos. FOTO: Colprensa

Cuáles son los hogares priorizados y la población beneficiada del subsidio

Estos subsidios están dirigidos principalmente a hogares con niños y niñas menores de seis años (más de 851.294 beneficiarios) y a 50.868 hogares en pobreza extrema con personas en condición de discapacidad que requieren cuidadores.

La orientación del Gobierno nacional busca fortalecer la atención a la primera infancia, entendida como la etapa más decisiva para el desarrollo físico y emocional.

Conozca más: Prosperidad Social sigue con pagos a Colombia Mayor; así se puede inscribir

Requisitos para recibir los pagos de Renta Ciudadana

A diferencia de otros ciclos, este pago es condicionado. Los hogares deben haber cumplido con compromisos básicos en salud y educación:

1. Estar asegurados en salud.

2. Garantizar matrícula escolar de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años.

3. Contar con esquema de vacunación completo para los menores de seis años.

Los hogares que no cumplieron estas condiciones no recibirán el giro en esta jornada. Además, Prosperidad Social recordó que las transferencias no son acumulables.

El cuarto ciclo irá del 25 de septiembre al 13 de octubre de 2025.
El cuarto ciclo irá del 25 de septiembre al 13 de octubre de 2025.

Integración entre Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Este ciclo también refleja un paso clave en la armonización de los programas sociales. Bajo el marco del Plan Nacional de Desarrollo, se busca:

- Optimizar el uso de los recursos públicos.

- Mejorar la identificación de beneficiarios.

- Ampliar la cobertura de la política social.

- Garantizar pagos más oportunos y complementarios.

De esta manera, el Gobierno integra Renta Ciudadana y Devolución del IVA para evitar duplicidades y garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Además entérese: ¿Tiene subsidios sin reclamar? Así puede saber si tiene plata acumulada con solo su cédula y Sisbén

Entrega de recursos a través del Banco Agrario

El Banco Agrario de Colombia, junto a su red de aliados, será el encargado de la dispersión de los recursos.

Los pagos se realizarán a través de cuentas bancarias o giros, dependiendo de las condiciones de cada familia.

La entidad asegura que con este modelo se garantiza mayor cobertura, eficiencia y seguridad en las entregas.

En contexto: Banco Agrario cambia el link de consulta de Renta Ciudadana y Devolución del IVA: así debe verificar su giro en julio

Utilidad para la vida