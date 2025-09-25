Pilas: arrancaron los pagos de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA en Colombia

Prosperidad Social empezó hoy un nuevo ciclo de pagos de subsidios en Colombia. Es decir, desde el 25 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2025 se realizará el cuarto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. De acuerdo con el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, el proceso beneficiará a 774.823 hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad. Puede leer más: Renta Joven arranca nuevos pagos en Colombia: cónozca quiénes reciben el apoyo económico La inversión total asciende a 260.680 millones de pesos, recursos que buscan aliviar los gastos de las familias y garantizar un apoyo directo a quienes más lo necesitan.

El Banco Agrario de Colombia –y su red de aliados– será el operador encargado de la dispersión de los recursos. FOTO: Colprensa

Cuáles son los hogares priorizados y la población beneficiada del subsidio

Estos subsidios están dirigidos principalmente a hogares con niños y niñas menores de seis años (más de 851.294 beneficiarios) y a 50.868 hogares en pobreza extrema con personas en condición de discapacidad que requieren cuidadores. La orientación del Gobierno nacional busca fortalecer la atención a la primera infancia, entendida como la etapa más decisiva para el desarrollo físico y emocional. Conozca más: Prosperidad Social sigue con pagos a Colombia Mayor; así se puede inscribir

Requisitos para recibir los pagos de Renta Ciudadana

A diferencia de otros ciclos, este pago es condicionado. Los hogares deben haber cumplido con compromisos básicos en salud y educación: 1. Estar asegurados en salud. 2. Garantizar matrícula escolar de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 18 años. 3. Contar con esquema de vacunación completo para los menores de seis años.

Los hogares que no cumplieron estas condiciones no recibirán el giro en esta jornada. Además, Prosperidad Social recordó que las transferencias no son acumulables.

El cuarto ciclo irá del 25 de septiembre al 13 de octubre de 2025.

Integración entre Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Entrega de recursos a través del Banco Agrario