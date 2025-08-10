¿Qué llevó a Colombia a tener su peor producción de gas en 10 años?

La producción de gas natural en Colombia continúa en picada, golpeada por retrasos en la entrada en operación de nuevos proyectos, trabas en licencias ambientales y tensiones con comunidades, además del incumplimiento de acuerdos internacionales como el firmado con Venezuela.
Según la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), en mayo de 2025 se extrajeron apenas 800 millones de pies cúbicos diarios (mpcd), el nivel más bajo en más de una década. La cifra representa una caída del 18,9% frente al mismo mes de 2024 —187 millones de pies cúbicos menos— y una reducción del 1,1% en comparación con abril de este año.
El balance acumulado tampoco da señales de recuperación. Entre enero y mayo, la producción promedio se situó en 814,7 mpcd, un 18,1% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzaban 994,8 mpcd. El retroceso es claro y golpea a una de las principales fuentes de energía del país.
A esta contracción se suma la disminución sostenida de las reservas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), desde 2013 el país ha visto reducir sus reservas de gas año tras año, con la única excepción de 2021. En la última década, Colombia ha consumido 4.268 gigapiés cúbicos (Gpc) de gas, pero solo ha incorporado 824 Gpc en nuevas reservas, lo que refleja un preocupante déficit en la reposición del recurso que se extrae y consume.
