¡Ojo! Precio del “guaro” bajará hasta $21.000 tras suspensión de la emergencia económica en Colombia

El mercado de licores en Colombia está celebrando la histórica decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta medida cautelar, que frena de inmediato los nuevos impuestos, tendrá un impacto directo y positivo en el bolsillo de los consumidores, quienes verán una reducción sustancial en el precio de bebidas como el aguardiente y el ron.
Según los cálculos de las principales licoreras del país, las botellas podrían bajar –dependiendo de su referencia– desde $7.000 hasta $30.000 respecto a los precios sugeridos que se proyectaban bajo la vigencia del decreto, devolviendo la estabilidad a un sector que temía una parálisis por el encarecimiento de sus productos.
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), la más grande del país, mantuvo una estrategia de cautela y celebra la decisión de la Corte. Esteban Ramos, gerente de la FLA, explicó a EL COLOMBIANO que la empresa no había aplicado aumentos drásticos en sus precios base, limitándose únicamente a cobrar el incremento del IVA del 5% al 19% que empezó a regir el 1° de enero.