x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Gobernación de Antioquia desconocerá decreto de emergencia económica de Petro por considerarlo inconstitucional

Antioquia rechaza nuevos impuestos a licores, advierte pérdidas millonarias en la FLA y alerta riesgos fiscales, sociales y sanitarios.

  • El decreto de emergencia económica, el Decreto 1474, puso a hacer cuentas a la Gobernación y a la FLA. Según las estimaciones oficiales, los nuevos impuestos provocarían pérdidas superiores a $40.000 millones. FOTO: El Colombiano.
    El decreto de emergencia económica, el Decreto 1474, puso a hacer cuentas a la Gobernación y a la FLA. Según las estimaciones oficiales, los nuevos impuestos provocarían pérdidas superiores a $40.000 millones. FOTO: El Colombiano.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El pulso entre el Gobierno Nacional y las regiones escaló. Esta vez, la Gobernación de Antioquia anunció que no acogerá las medidas tributarias incluidas en el decreto de emergencia económica expedido por el Ministerio de Hacienda, al considerar que son inconstitucionales y vulneran la autonomía fiscal de los departamentos, según conoció EL COLOMBIANO.

Vamos a inaplicar el decreto en el componente tributario de la emergencia económica por considerarlo inconstitucional”, afirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al advertir que el mayor golpe lo recibe la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), una de las principales fuentes de ingresos del departamento.

Puede leer: Nuevos impuestos de Petro golpean a Antioquia: la FLA perdería $40.000 millones

Excepción de inconstitucionalidad: la defensa jurídica de Antioquia

El gobernador Rendón explicó que Antioquia inaplicará el decreto por excepción de inconstitucionalidad, lo que significa que no lo aplicará mientras la Corte Constitucional no falle de fondo.

Según la Gobernación, esta figura jurídica actúa como una intervención temprana ante el riesgo de un perjuicio irremediable, derivado de un cobro tributario que presumen contrario a la Constitución.

“La Constitución es la norma de normas; ningún acto administrativo o ley está por encima de la Carta Magna”, señaló Rendón.

Para Antioquia, la aplicación inmediata del decreto generaría una afectación desproporcionada a las finanzas departamentales, un impacto que puede evitarse mientras se surte el control automático de la Corte.

Le puede interesar: Estos serían los nuevos precios del whisky, ron y aguardiente tras IVA del 19% declarado por emergencia económica

El decreto de emergencia económica, el Decreto 1474, puso a hacer cuentas a la Gobernación y a la FLA. Según las estimaciones oficiales, los nuevos impuestos provocarían pérdidas superiores a $40.000 millones.

“El Gobierno se quedará con todo el crecimiento de la FLA”, anticipó Rendón, al advertir que los recursos que tradicionalmente financian salud y educación en los departamentos terminarían cubriendo el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación 2026.

Así suben los impuestos a los licores

El cambio tributario es profundo. El IVA a los licores fuertes, como aguardiente, ron, whisky y brandy, pasa del 5% al 19%. A esto se suma un impuesto al consumo del 30% sobre el valor total de cada botella.

En plata blanca, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que hoy cuesta cerca de $50.000, podría subir a $63.000. Solo en impuestos, pasaría de pagar $17.500 a cerca de $33.000, un aumento de 50% directo para el consumidor.

El Ron Medellín tendría un alza cercana al 48%, mientras que una botella de whisky, que hoy vale $63.980, podría llegar a $94.690.

Una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que hoy cuesta cerca de $50.000, podría subir a $63.000.
Una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que hoy cuesta cerca de $50.000, podría subir a $63.000.

El gerente de la FLA, Esteban Ramos, calificó las medidas como una carga tributaria que podría alcanzar el 90%, algo que considera “insostenible para la industria”.

Desde la empresa advierten que el golpe no solo compromete la estabilidad financiera de la principal licorera del departamento, sino que también pone en riesgo la seguridad y la salud pública.

Uno de los mayores temores es que el fuerte encarecimiento del licor legal dispare el consumo de licor adulterado y el contrabando. “Esta emergencia tendrá efectos adversos sobre la salud pública”, alertó Ramos.

Además: Corte Constitucional inicia revisión del decreto de emergencia económica: solicita pruebas e información adicional

Nuestro argumento es que el recaudo pretendido por el decreto no justifica el sacrificio de los ciudadanos, especialmente cuando las medidas no superan el juicio de finalidad o necesidad. La “urgencia” del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario. La Constitución se cumple y la autonomía fiscal de las regiones se respeta”, enfatizó el mandatario antioqueño.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida