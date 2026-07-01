Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

Dólar en Colombia se acerca a los $3.300 y marca su nivel más bajo desde febrero de 2020

El dólar se acerca al terreno de los $3.300 luego de cerrar con una caída de $36,54. En Colombia, la decisión de subir las tasas por parte del Banco de la República explicaría el movimiento de la divisa.

  • El dólar cerró la jornada con un precio promedio de $3.404,29, lo que representa una caída de $36,54 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3.440,83. Foto: Getty
    El dólar cerró la jornada con un precio promedio de $3.404,29, lo que representa una caída de $36,54 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3.440,83. Foto: Getty
Diario La República
hace 2 horas
bookmark

A nivel internacional, el dólar sube impulsado por alza del rendimiento de los bonos. El índice dólar =USD, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, se estabilizaba a 101,35 unidades, respaldado por un fuerte aumento del retorno de los bonos del Tesoro. En Colombia, la decisión de subir las tasas por parte del Emisor explica el movimiento de la divisa.

Puede leer: Así puede sacarle el jugo al dólar barato con billeteras digitales en las que puede rentabilizar hasta 9,8% E. A.

El dólar cerró la jornada con un precio promedio de $3.404,29, lo que representa una caída de $36,54 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3.440,83. La divisa tocó los niveles mínimos de febrero de 2020.

Se realizaron 1.964 transacciones por US$1.340 millones. La moneda registró un nivel mínimo de $3.368,60 y un máximo de $3.432,32.

El precio está influido por el aumento de los tipos de interés por parte del Banco de la República, el cual los incrementó en 75 puntos básicos: la tasa pasó de 11,25% a 12%. Al tener una tasa mayor que arrastra las tasas en general, el país se vuelve más atractivos para el carry trade, lo que debilita el dólar.

Vea aquí: Peso colombiano, la moneda emergente más revalorizada frente al dólar en un año

“El mercado next day lo reflejó y mostró registros de US$3.390, lo que puede prever que hoy el mercado pueda tener un sesgo bajista, o al menos la apertura pueda estar por debajo de la figura de 3400”, aseguró Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana.

Así está el petróleo

Los precios del petróleo subían el miércoles, ante el temor a que el fracaso de las negociaciones entre Irán y EE.UU. para alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin a su conflicto pueda prolongar las interrupciones en el suministro en la clave región productora de Oriente Medio.

Le interesa: Estos son los ganadores y perdedores con la caída del dólar en $70, tras elecciones

Los futuros del Brent LCOc1 avanzaban 33 céntimos, o 0,45%, hasta US$73,28 por barril, a las 03:39 GMT, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 34 céntimos, o 0,49%, hasta los US$69,84 por barril.

“El estrecho de Ormuz sigue reabriéndose, pero de forma irregular, impredecible y sin total transparencia... A menos que se alcance un nuevo acuerdo entre Washington y Teherán, el mercado podría adoptar una actitud de espera y observar si se mantiene la paz y la tranquilidad antes de que el crudo retome su tendencia bajista”, dijo Vandana Hari, fundadora de la consultora de análisis del mercado petrolero Vanda Insights.

El yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff llegaron el martes a Doha para lo que la Casa Blanca describió como conversaciones “de alto nivel”, pero Irán y el país anfitrión, Qatar, afirmaron que se reunirían con los mediadores, y no con los propios iraníes.

Qatar indicó que el primer ministro, el jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Zani, se encontraba entre las personas que se reunirían con Witkoff y Kushner.

Más noticias: ¿Dólar con el rostro de Donald Trump? Funcionarios de la Casa Blanca impulsan propuesta que rompería tradición de 150 años

El Brent descendió unos US$45 por barril entre el primer y el segundo trimestre de este año, su mayor caída trimestral desde 2008, durante la crisis financiera.

Por su parte, los futuros del crudo estadounidense cayeron unos US$31, su mayor caída trimestral desde 2020, cuando la pandemia de covid-19 hundió la demanda mundial de petróleo.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos