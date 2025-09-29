“Mientras hay agua de sobra, precio de energía en bolsa se dispara 10 veces”: MinMinas pide investigar a generadores

El Ministerio de Minas y Energía solicitó a las autoridades de control revisar a fondo el comportamiento reciente del mercado eléctrico. La solicitud se sustenta en que, pese a que los embalses del país superan el 80% de su capacidad y los aportes hídricos están por encima del promedio histórico, los precios de la energía continúan en niveles elevados.
Según lo dio a conocer el diario El Tiempo, un oficio firmado por Juan Carlos Bedoya, jefe de Asuntos Regulatorios de la cartera, ordenó a las entidades remitir un análisis detallado sobre posibles señales de alerta relacionadas con la conducta de los agentes del mercado.
Aunque el documento incluye conceptos técnicos como pivotalidad u ofertas de arranque y parada, la preocupación de fondo del Gobierno es que los altos precios no reflejarían las condiciones actuales de abundancia de agua en el sistema.