Petróleo se dispara tras cierre del estrecho de Ormuz por nuevas tensiones entre EE. UU. e Irán

Los precios del petróleo registraron un fuerte repunte este lunes 20 de abril, impulsados por el deterioro de las relaciones entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent para entrega en junio superó los US$95 en el mercado de futuros de Londres, luego de escalar más de 5% durante la jornada.
De acuerdo con Reuters, incluso, durante la madrugada, el Brent llegó a cotizar por encima de los US$97 por barril, reflejando la volatilidad del mercado ante los riesgos geopolíticos.
Relacionado: Trump responde al cierre del estrecho de Ormuz: “Irán no puede chantajearnos”
En paralelo, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los US$88,86 por barril, con un incremento de US$5,01, o 5,97%.