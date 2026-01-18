Previa a Davos: el 53% cree que la economía global se debilitará en 2026

Este lunes arranca el arranca el Foro Económico Mundial que se realiza en Davos, Suiza, hasta el 23 de enero,y el ambiente previo entre los principales líderes políticos, empresariales y académicos del mundo está lejos del optimismo. Una encuesta realizada por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) revela que el 53% de los encuestados cree que la economía global se debilitará a lo largo de 2026, en medio de un escenario marcado por tensiones comerciales, conflictos entre Estados y una creciente fragmentación geopolítica.
El sondeo, realizado entre 1.300 líderes y expertos de los sectores público y privado, sirve como termómetro del clima con el que llega la élite mundial a Davos y confirma un giro en las preocupaciones globales: los riesgos económicos y geopolíticos vuelven a ocupar el centro del debate, desplazando a otros temas que dominaron ediciones recientes, como la inflación o la desinformación.
Según los resultados, más de la mitad de los consultados prevé un entorno “tormentoso” o “turbulento” en los próximos dos años, una percepción que se ha deteriorado frente a mediciones anteriores. Apenas uno de cada diez cree que el mundo atravesará un periodo de estabilidad en el corto y mediano plazo.
