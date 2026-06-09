Prima de mitad de año para profesores: quiénes la reciben y quiénes quedan por fuera

La prima de mitad de año representa uno de los ingresos más esperados por miles de trabajadores en Colombia. Sin embargo, a medida que avanza junio, una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores del sector educativo gira en torno al pago de la prima de servicios. Aunque esta prestación llegará a la mayoría de docentes oficiales del país, no todos los educadores tendrán derecho a recibirla este año.
Las exclusiones obedecen a disposiciones laborales y pensionales que desde hace varios años establecen quiénes pueden acceder a este reconocimiento económico y quiénes quedan por fuera de él. Estos son los docentes que no recibirán la prima: