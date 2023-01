Cabello indicó además que se espera conocer los detalles de esta investigación en las próximas semanas.

Cabe recordar que en el citado informe sobre las reservas y contratos de gas natural, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, y el exdirector de Hidrocarburos, Camilo Rincón, afirmaron que no participaron con análisis, comentarios o correcciones, en el contenido del texto.

“Es imposible manifestar inconformidad con un documento que no se conoce. El documento lo conocí en su totalidad cuando fue publicado por Twitter. (...) No es posible que yo haga un análisis o un cuestionamiento de algo que no se presentó anticipadamente y nunca paso por mi despacho. Mi nombre se debe retirar del informe, ya que no participé en la elaboración ni en la revisión porque nunca hubo una comunicación formal por parte de la ministra”, señaló Ruiz a la cadena radia Caracol.

Por su parte, Rincón recalcó que contrario a lo que se ha indicado en diferentes escenarios, “no participé en el equipo que formuló y diseñó el informe ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa’, sin embargo, previo a la publicación del informe (5 de diciembre), se me solicitó desde mi rol y funciones, revisar y hacer comentarios del mismo, lo cual realicé e informé a mis jefes directos la ministra Irene Vélez y la viceministra de energía Belizza Ruiz. Los comentarios que realicé junto con mi equipo de la Dirección de Hidrocarburos, no fueron atendidos en su totalidad y el documento fue publicado”.